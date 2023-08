CLB Hải Phòng và Hà Nội bị phạt nặng; VPF nhắc nhở CLB Nam Định thái độ thi đấu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

CLB Hải Phòng và Hà Nội bị phạt nặng

Theo đó, CLB Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng, còn cổ động viên CLB Hải Phòng bị cấm vào sân 1 trận kế tiếp do "cổ động viên của CLB này gây mất an ninh; an toàn, đốt nhiều pháo sáng trên sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 02/8/2023 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023". Lệnh cấm 1 trận được áp dụng “tại trận đấu trên sân của CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 2/8. Ảnh: Hiếu Lương

Không chỉ Hải Phòng, CLB Hà Nội cũng bị phạt 70 triệu đồng "do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh; an toàn trên sân vận động trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngày 02/8/2023 tại giải bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023. Hai đội bóng này có quyền khiếu nại theo quy định".

VPF nhắc nhở CLB Nam Định thái độ thi đấu

Sau trận CLB Nam Định để thua 1-2 trước CLB Công An Hà Nội tối 2-8 trên sân Thiên Trường, VPF ra thông báo: "Căn cứ tư liệu chuyên môn và các thông tin liên quan cho thấy CLB Nam Định đã thể hiện tinh thần thi đấu không cao, không phản ánh đúng thực lực, trình độ hiện nay của CLB. Sự việc trên đã gây nên sự phản đối của nhiều cổ động viên, người hâm mộ tại sân và khán giả truyền hình. Sự việc này cũng gây ý kiến dư luận truyền thông không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của giải đấu nói chung và CLB Nam Định nói riêng.

Ban tổ chức giải đề nghị CLB Nam Định một số nội dung. Cụ thể, lãnh đạo CLB Nam Định rút kinh nghiệm, không để tiếp tục xảy ra sự việc như vậy. CLB Nam Định phải giáo dục, quán triệt và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho toàn thể thành viên CLB. Đội bóng động viên các cầu thủ thi đấu nỗ lực, quyết tâm, đảm bảo đúng thực lực chuyên môn, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo sự trung thực, công bằng kết quả các trận đấu.

Văn Quyết không tin tưởng trọng tài ngoại

Ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ chứng kiến trận đấu tâm điểm giữa CLB CAHN và CLB Hà Nội. Đây là 2 đội bóng đang cạnh tranh gay gắt cho chức vô địch ở mùa giải quốc nội năm nay. Trước tính chất quan trọng của trận đấu, VFF đã mời trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart bắt chính tại Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, tiền đạo đội trưởng của CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết mới đây lại chia sẻ rằng bản thân anh vẫn tin tưởng hơn ở một vị trọng tài nội thay vì dùng trọng tài nước ngoài. Chia sẻ ở buổi tập mới nhất của CLB Hà Nội, Văn Quyết cho biết: "Theo tôi, việc thuê trọng tài ngoại là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tôi cho rằng thời điểm này phải để trọng tài nội bắt chứ không phải trọng tài ngoại.

Văn Quyết đang có phong độ Cao Minh Tú.

"Đây là những trận đấu quan trọng, và đòi hỏi bản lĩnh của trọng tài. Chúng ta thuê trọng tài ngoại về làm, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được họ. Tôi thích trọng tài nội bắt vì họ hiểu bóng đá Việt Nam cần gì. Dù sao cũng mong trận đấu diễn ra an toàn. Đối với Quyết cũng như toàn đội, 3 trận đấu sắp tới là những trận đấu rất quan trọng. Không chỉ với Hà Nội FC mà còn với tất cả các đội bóng. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho các đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu. Tôi và toàn thể anh em muốn thi đấu thật tốt. Còn việc tỏa sáng hay không đều hướng tới kết quả tốt cho Hà Nội", đội trưởng CLB Hà Nội chia sẻ.