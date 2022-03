CLB Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An: 'Phá dớp' sân Thống Nhất?

Tại vòng đấu vừa qua, trong khi Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng thuyết phục với tỉ số 2 - 0 trước Hoàng Anh Gia Lai thì đội quân của HLV Phùng Thanh Phương lại để thua Viettel 2 bàn không gỡ ngay trên sân Hàng Đẫy. Rõ ràng, bước vào màn so tài này, Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang có được tinh thần hưng phấn hơn so với những đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến.



Chưa kể, Sông Lam Nghệ An còn có sự phục vụ của trung vệ, đội trưởng Hoàng Văn Khánh sau 2 trận không thể thi đấu vì lý do chấn thương. Và đặc biệt, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người hâm mộ xứ Nghệ sẽ phủ kín trên các khán đài của sân Thống Nhất. Đây là một nguồn khích lệ tinh thần vô cùng to lớn với Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) vừa có chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Xuân Thủy Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cơ hội giành chiến thắng của Sông Lam Nghệ An cao hơn CLB Sài Gòn. Bởi, sân Thống Nhất đang là "hiểm địa" của đội bóng xứ Nghệ. Bởi, kể từ khi giành được quyền lên chơi tại đấu trường V.League (2016), CLB Sài Gòn chưa để thua Sông Lam Nghệ An một trận đấu nào trên tư cách là đội chủ nhà.



Theo thống kê thì trong 6 chuyến viếng thăm "thánh địa" của CLB Sài Gòn, đội bóng áo vàng chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm, với thành tích (hòa 2, thua 4). Thất bại gần nhất của đội bóng xứ Nghệ trước CLB Sài Gòn là tại vòng 3 V.League 2021. Với pha lập công duy nhất của Hoàng Vũ Samson ở phút 68, đội bóng áo hồng đã tiễn vị khách Sông Lam Nghệ An rời Sài thành với "hai bàn tay trắng".

Trên sân Thống Nhất, Sông Lam Nghệ An (áo vàng) thường gặp nhiều khó khăn trước CLB Sài Gòn. Ảnh tư liệu: Hữu Thành Cần phải lưu ý là cũng tại sân Thống Nhất, thành tích của Sông Lam Nghệ An lại khả quan hơn trong những cuộc đối đầu với CLB TP.HCM, đội bóng hàng xóm của CLB Sài Gòn. Cụ thể là tính từ mùa giải 2017 đến nay, đội bóng xứ Nghệ đã giành được 2 trận thắng và 1 trận hòa trong tổng số 5 trận đấu với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, tại đấu trường V.League và Cúp Quốc gia.



Qua đó có thể thấy, sân Thống Nhất đang là điểm tựa vững vàng cho CLB Sài Gòn trong những cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An, dù lượng cổ động viên của đội khách trên các khán đài luôn ở thế áp đảo. Rất có thể, màn so tài tại vòng 4 V.League 2022 sẽ là một ngoại lệ./.