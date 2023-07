Có biên chế, nhưng gần 1.000 giáo viên mầm non vẫn ngóng chờ tuyển dụng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc tuyển dụng các giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09 trước ngày 30/1/2023. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 12 địa phương chưa tiến hành, khiến gần 1.000 giáo viên tiếp tục chờ đợi được vào biên chế.

Mòn mỏi chờ vào biên chế

Đi dạy hợp đồng suốt 16 năm, sau nhiều lần thi tuyển vào biên chế nhưng bị rớt, gần 1 năm trước, cô Nguyễn Thị Thanh Mai (38 tuổi), mừng rơi nước mắt khi nhận được thông tin, tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc những trường hợp như cô sẽ được tuyển dụng vào biên chế. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, cô Mai vẫn mòn mỏi chờ đợi.

“Cho đến giờ chưa thấy ai thông báo nộp hồ sơ để xét tuyển hay thi tuyển cả. Chúng tôi cũng không biết vì sao nữa”, cô Mai nói.

Đây là 1 trong hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng 06 và 09 được tỉnh Nghệ An quyết định tuyển dụng vào biên chế. (Những giáo viên ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGD ĐT- BTC – BNV).

Cô Mai là một trong 238 giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09 ở huyện Yên Thành vẫn chưa được vào biên chế. Ảnh: Mỹ Hà

Cô Mai hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường Mầm non Minh Thành, huyện Yên Thành. Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế từ năm 2007, cô Mai về dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Minh Thành. Đến năm 2016, cô học thêm bằng trung cấp mầm non và chuyển xuống bậc học này dạy hợp đồng theo Thông tư 09 với lương và các chế độ phụ cấp tương đương viên chức. Dù quyền lợi và thu nhập được cải thiện nhiều, nhưng cũng như nhiều giáo viên khác, cô Mai nói rằng, nguyện vọng lớn nhất của cô là được vào biên chế.

Nhưng trong đợt tuyển dụng năm 2022, cô Thanh Mai không trúng tuyển vị trí giáo viên Âm nhạc tiểu học. Nói về kết quả này, cô chia sẻ “bản thân rất buồn, và không muốn chờ đợi nữa”.

Khoảng 10 năm về trước, Nghệ An lâm vào cảnh thiếu giáo viên trầm trọng. Trong khi đó, ngành Giáo dục đang thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Từ thực tế này, Nghệ An đã xin kinh phí từ Trung ương để tuyển giáo viên hợp đồng, nhằm đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp theo quy định và đủ điều kiện được công nhận phổ cập cho trẻ 5 tuổi từ năm 2016.

Vì thế, từ năm 2013, tỉnh Nghệ An có tổng cộng hơn 2.500 hợp đồng lao động giáo viên mầm non đã được ngân sách Trung ương cấp kinh phí ổn định, giáo viên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức theo Nghị định 06/2018/NĐ – CP và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT – BGDĐT – BTC – BNV, với kinh phí bình quân 160 tỷ đồng/năm.

Trong những năm qua, khi có chỉ tiêu, UBND các huyện đã ưu tiên tuyển dụng trước đối với số giáo viên hợp đồng này vào viên chức. Đến hết năm 2021, tỉnh Nghệ An chỉ còn 1.777 giáo viên hợp đồng lao động 06 và 09. Tuy nhiên, theo quy định, kể từ đầu năm 2022, họ không được tiếp tục hưởng lương từ ngân sách Trung ương. Chính vì thế, trong năm 2022, tại một số địa phương, các giáo viên này bị nợ lương trong suốt nhiều tháng liền…

Nghệ An vẫn còn gần 1.000 giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09. Ảnh: Tiến Hùng

Trước tình hình đó, ngày 25/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3298/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện, thành thị, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.

Theo văn bản này, các địa phương cần thực hiện tuyển dụng đối với giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGD ĐT- BTC - BNV đang giảng dạy ở các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã. Trong quá trình tuyển dụng đối tượng này, nếu giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019, trong quá trình công tác được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tuyển dụng hết số giáo viên nêu trên, thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2023.

Nhiều địa phương tuyển dụng chậm

Dù Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ đã thống nhất, yêu cầu các địa phương tuyển dụng hết số giáo viên này trước ngày 30/1/2023, tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, cho đến nay mới chỉ có 9 huyện, thị hoàn tất việc tuyển dụng. Vì thế, đến nay toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn gần 1.000 giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09. Trong số này, huyện Yên Thành là địa phương có số lượng đông đảo nhất, với 238 người.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Thành cho biết, đơn vị đang xây dựng kế hoạch để ra thông báo tuyển dụng. “Chúng tôi sẽ cố gắng xong trước năm học mới. Quan điểm của huyện là sẽ đưa vào biên chế hết 238 giáo viên dạng hợp đồng 06 và 09”, ông Thuận nói.

Tương tự, tại huyện Quỳnh Lưu có 169 giáo viên mầm non hợp đồng dạng 06 và 09, tuy nhiên, đến nay toàn bộ những người này vẫn chưa được tuyển dụng vào biên chế. Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Hữu Bộ cho biết, hiện nay huyện đang thu hồ sơ từ các giáo viên. Đến ngày 20/7, sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ thì sẽ bắt đầu tổ chức xét tuyển.

Các giáo viên hợp đồng ở Tân Kỳ được phổ cập kiến thức trước khi xét tuyển vào biên chế. Ảnh: Tiến Hùng

Còn tại huyện Nghi Lộc, hiện còn 19 giáo viên thuộc diện 06, 09. Trước đó, UBND huyện đã ra thông báo tuyển dụng và các giáo viên có 1 tháng để nộp hồ sơ (24/5 – 25/6). Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Nội vụ huyện Nghi Lộc cho biết, theo kế hoạch, huyện Nghi Lộc dự kiến sẽ thi tuyển vào cuối tháng 6. “Tuy nhiên, vì địa phương “đặt hàng” Trường đại học Vinh ra đề nhưng do nhà trường vướng công tác tuyển sinh cuối năm nên quy trình bị chậm lại. Dự kiến cuối tuần này chúng tôi sẽ tổ chức thi và sang tuần sẽ thông báo kết quả”, ông Dũng nói.

Tại huyện Hưng Nguyên, ông Hoàng Nghĩa An - Trưởng phòng Giáo dục huyện cũng cho biết, “huyện đang làm quy trình tuyển dụng cho 50 giáo viên mầm non hợp đồng thuộc diện 06 và 09 và đã ra thông báo tuyển dụng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nội vụ thành phố Vinh cho biết, ngày 9/6/2023, UBND thành phố Vinh đã có Công văn số 2972/UBND-NV về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Theo đó UBND thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh cho phép tuyển dụng 112 hợp đồng lao động giáo viên mầm non của thành phố theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV vào biên chế.

Ngày 28/6/2023, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5239/UBND-TH về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, theo đó đồng ý với đề xuất tuyển dụng của thành phố về tuyển dụng hợp đồng giáo viên mầm non. “Hiện chúng tôi đã nhận được kế hoạch tuyển dụng của tỉnh và thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch. Dự kiến sang tuần chúng tôi sẽ đăng thông báo và hoàn thành việc tuyển dụng vào trước tháng 9. Quan điểm của thành phố là tất cả các giáo viên thuộc diện 06, 09 sẽ tuyển dụng toàn bộ. Tuy nhiên, nếu giáo viên nào không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học này sẽ phải xem xét”, ông Tùng nói.