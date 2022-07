Có cách nào để biết chi cho chuyển đổi số có hiệu quả hay không?

(Baonghean.vn) - Ngày 9/7, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn và Đồn Biên phòng Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) tổ chức bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Lang Văn Phòng, thôn Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn.

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022; Cảng biển Nghệ An nằm trong nhóm I danh mục cảng biển Việt Nam; Xử lý kịp thời bất cập phát sinh trong thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An… là những thông tin đáng chú ý trên baonghean.vn ngày 9/7.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 9/7, đoàn cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 804/QĐ-TTg công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam. Trong đó, Cảng biển Nghệ An nằm trong nhóm cảng biển loại I.

(Baonghean.vn) - Cùng 5 bạn trong thôn ra bãi biển Quỳnh Liên mò ngao, tắm biển, bé trai không may bị sóng đánh chìm và tử vong.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/7, Công đoàn Sở Du lịch tổ chức giao lưu thể thao chào mừng 62 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam và kỷ niệm 28 năm ngày truyền thống ngày Du lịch Nghệ An.

Đối với Việt Nam, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ trần là một mất mát to lớn.

(Baonghean.vn) - Lễ Vinh danh “Embarking on a Global Adventure” là một trong những sự kiện đặc biệt ý nghĩa do Tổ chức Giáo dục 2G Education tổ chức thường niên; với sự có mặt của gần 300 phụ huynh, học sinh cùng hàng trăm khán giả.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa, vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Dịp này, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh.