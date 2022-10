Cố 'cứu' tiền ảo, người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng tiền thật

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chơi tiền ảo bị mất, chị H nhờ Hùng “cứu” lại và bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nghiêm Văn Hùng (SN 1996, trú tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, chị N.T.H (SN 1983, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook xem tin bài trên thấy tài khoản "Keng Ken" do Nghiêm Văn Hùng sử dụng đăng bài trên nhóm "Lion Group" nội dung "Ai đã từng mất tiền ở sàn FXT Trading Market thì inbox em gỡ lại cho".

Vì trước đó đã từng chơi và mất tiền ở sàn FXT, nên chị H nhắn tin Messenger với tài khoản "Keng Ken" kể về việc từng chơi tiền ảo và bị mất tiền. Sau đó, Hùng đã thuê xe taxi đi từ Bắc Ninh vào nhà chị N.T.H ở Hà Tĩnh.

Hùng đã yêu cầu chị H chuyển tiền trước 50 triệu đồng vào tài khoản số tài khoản mang tên Nghiêm Văn Hùng. Số tiền này Hùng chuyển trả nợ hết.

Sau đó, Hùng nói rằng, với số tiền 50 triệu đồng thì gỡ lâu, mất khoảng 20 ngày, nếu có khoảng 1,3 tỷ - 1,5 tỷ đồng thì Hùng sẽ gỡ cho chị H trong vòng 17 tiếng. Tin tưởng thông tin Hùng đưa ra, chị H vay mượn bạn bè số tiền 900 triệu đồng để chuyển khoản cho đối tượng.

Sau khi nhận tiền, Hùng chuyển hết vào tài khoản của người nhà và báo với chị H đã bị mất hết tiền. Sau đó, Hùng tiếp tục nói với chị H mình đã bị đuổi việc và đã vào quận Gò Vấp, TP.HCM để cắt liên lạc.

Với số tiền chiếm đoạt của chị H, Hùng đã trả nợ cho một số người và mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Honda City RS.