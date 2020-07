Cổ động viên SLNA ra thông điệp cho ban tổ chức trận ‘Derby xứ Nghệ’

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/7. Vì đây là trận “Derby xứ Nghệ” sau rất nhiều năm chờ đợi, lại thi đấu vào ngày cuối tuần nên dự kiến lượng khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho hai đội bóng sẽ đông hơn mức bình thường.

Theo đó, dự kiến sẽ có khoảng gần 2.000 CĐV Hà Tĩnh di chuyển sang thành phố Vinh cổ vũ cho đội nhà, chưa kể lực lượng CĐV đội khách đang học tập, sinh sống tại Nghệ An. Dù SLNA vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp, nhưng cũng không loại trừ khả năng số đông CĐV xứ Nghệ sẽ đến động viên, tiếp lửa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Trận SLNA gặp TP HCM, nhiều CĐV SLNA bức xúc vì phải bỏ tiền mua vé chợ đen để vào sân với giá rất cao. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay sân Vinh có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, khán đài A có sức chứa hơn 5.000 chỗ ngồi, khán đài B có sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Hội CĐV SLNA đã đề nghị BTC sân Vinh in thêm vé để phục vụ người hâm mộ hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, tránh để tình trạng khan hiếm vé, giá vé chợ đen cao ngất ngưởng như trận SLNA gặp TP HCM.

Mặt khác, trận đấu giữa SLNA và HL Hà Tĩnh chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra nhưng các CĐV xứ Nghệ vẫn chưa nắm được thông tin về thời gian, địa điểm phân phối vé, số lượng vé. Chính vì vậy, trên Fanpage của Hội CĐV SLNA đưa ra thông điệp gửi đến BTC sân Vinh cho trận đấu tới:

Thực tế trên sân Vinh, rất hiếm khi khán đài A và B trở nên quá tải. Thế nên việc mở cửa khán đài C và D tùy thời điểm cũng giúp tránh tình trạng mất an ninh, an toàn, leo trèo trước mỗi trận cầu đinh. Và đây cũng xem như một hình thức tri ân người hâm mộ.

Sân Vinh vốn là một "chảo lửa", một điểm đến sôi động của CĐV xứ Nghệ những năm trước đây. Tuy nhiên giờ đây, lượng khán giả đến sân Vinh khá thất thường vì lực lượng, thành tích của đội bóng SLNA không có được sự ổn định. Ngoài yếu tố chuyên môn thì việc phân phối vé ở sân Vinh cũng đang có một số bất cập.

Các cầu thủ SLNA đang rất cần sự ủng hộ, động viên từ phía người hâm mộ quê nhà. Ảnh: Thành Cường

Ở trận SLNA gặp TP. HCM là lần hiếm hoi sân Vinh trở nên sôi động trong mùa giải này, nhưng nhiều CĐV xứ Nghệ đã tỏ ra bất bình vì BTC sân Vinh chỉ bán vé 2 buổi vào đúng ngày diễn ra trận đấu, họ xếp hàng dài nhưng không mua được vé, buộc nhiều người phải bỏ ra số tiền 200.000 đến 300.000 nghìn cho một tấm vé được bán ngoài thị trường.

Hiện nay ở V.League, rất nhiều SVĐ tổ chức bán vé rất chuyên nghiệp và rất sớm, phục vụ tốt nhu cầu xem bóng đá của người hâm mộ như SVĐ Hàng Đẫy của CLB Hà Nội, SVĐ Thiên Trường của Nam Định. Đó cũng là những sân bóng luôn chứng kiến lượng khán giả đông đảo, sôi động nhất của bóng đá Việt Nam.

Trở lại với trận đấu giữa SLNA và HL Hà Tĩnh tại vòng 9 V.League 2020. Đội chủ nhà SLNA đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, có được 11 điểm trong khi đội khách HL Hà Tĩnh cũng đang khao khát một chiến thắng khi đang xếp thứ 12 với 7 điểm.