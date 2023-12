Cổ động viên Sông Lam Nghệ An lên kế hoạch 'phủ vàng' sân Hàng Đẫy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 10/12 tới đây, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Hà Nội FC. Các cổ động viên xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô đang lên kế hoạch để "phủ vàng" sân Hàng Đẫy.

Vòng 5 V.League 2023/2024, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Hà Nội FC.

CLB SLNA sẽ nhận được sự động viên khích lệ, của nhiều người hâm mộ xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Anh Trần Anh Dũng - Phụ trách hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại miền Bắc cho biết: ''Dù những trận đấu vừa qua, đội bóng thi đấu chưa được như kỳ vọng, nhưng với các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội chưa bao giờ vắng bóng trên khán đài, mỗi khi đội nhà ra thủ đô thi đấu. Đó là truyền thống và niềm tự hào của mỗi người con xứ Nghệ''.

Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội luôn cuồng nhiệt. Ảnh: Hải Hoàng

Thành tích của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An những mùa giải gần đây chưa tốt. Tuy nhiên anh Dũng cho biết, với các cổ động viên xứ Nghệ xem bóng đá chỉ là một phần, mà hơn hết đây như một buổi họp đồng hương. ''Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội và các khu vực lân cận luôn mong chờ có sự kiện gì đó để gặp mặt, đây không chỉ là một trận đấu bóng đá, mà như một buổi họp đồng hương. Chúng tôi đến sân để được nghe những tiếng mô tê, răng rứa, để được nghe câu hát giận thương, mà bao đời nay vẫn cất lên trên các khán đài mỗi khi Sông Lam Nghệ An thi đấu'', anh Dũng chia sẻ.

Các cổ động viên SLNA đang lên kế hoạch diễu hành trước trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội cũng đã lên kế hoạch, họp bàn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Anh Dũng cho biết thêm: ''Khi có lịch thi đấu, anh chị em ngoài này cũng đã họp bàn, rà soát lại các dụng cụ cổ vũ, lên kế hoạch cho trận đấu sắp tới. Ngoài ra, hội cũng kêu gọi những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội sắp xếp thời gian công việc, để chủ nhật này đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương''.

Hội cổ động viên kêu gọi những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội sắp xếp thời gian công việc, để đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương. Ảnh: Hải Hoàng

Anh Dũng cũng cho biết, để tạo không khí trước trận đấu, hội cổ động viên cũng sẽ diễu hành qua nhiều tuyến phố của Hà Nội. ''Mỗi khi câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Hà Nội, hội cổ động viên luôn tổ chức diễu hành từ sân Mỹ Đình, qua đó tạo ra bầu không khí náo nhiệt và tiếp thêm lửa cho các cầu thủ. Hội cũng đã quán triệt và tuyên truyền cho người tham gia diễu hành tuyệt đối chấp hành đúng luật giao thông''.

Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ khán đài. Ảnh: Hải Hoàng

Chuyến làm khách tới của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ rất khó khăn, khi Hà Nội FC đang quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng sau chuỗi trận bết bát. Tuy nhiên nếu được tiếp thêm sức mạnh từ khán đài, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ cố gắng để có được một kết quả tốt nhất.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 10/12 trên sân vận động Hàng Đẫy./.