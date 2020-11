Cô gái xứ Nghệ thu hàng trăm triệu đồng/năm từ vườn hồng cổ

(Baonghean.vn) - Thông tin được đưa ra tại Lễ phát động và hội thảo khoa học hưởng ứng ngày “Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14/11” do Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức vào chiều ngày 11/11.