Kinh tế Có gì trong tòa tháp resort 'ở rừng view biển' đắt giá bậc nhất thành Vinh? Tòa tháp Seaview Residences với 2 tháp cao 30 tầng giữa lòng đại công viên xanh Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark sở hữu loạt tiện ích resort cùng thiết kế độc đáo, thu trọn tầm nhìn 360 độ biển, sông, núi, hồ, khu đô thị và thành phố Vinh.

Seaview Residences có tầm view đắt giá bậc nhất Nghệ An. Ảnh: M.P

Biểu tượng cao tầng 2024 tại thành phố Vinh

Năm 2022, nhà sáng lập Ecopark chính thức đặt nền móng tại Nghệ An. Chỉ sau gần 2 năm kiến tạo, một đại công viên xanh mang tên Eco Central Park (rộng gần 200 ha, tại TP. Vinh) đã hiện hữu với hơn 100.000 m2 cây xanh được đưa lên công trình, mở ra không gian sống xanh lý tưởng dành cho cư dân, về nhà như về giữa rừng xanh.

Sự ra mắt của biểu tượng cao tầng Seaview Residences năm 2024 mới đây là mốc son ý nghĩa, điểm tô thêm cho đại công viên xanh đáng sống bậc nhất miền Trung.

Seaview Residences nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park. Ảnh: M.P

Sở hữu vị trí đặc biệt phía Đông Bắc đại công viên xanh, tòa tháp Seaview Residences không chỉ dễ dàng kết nối với Đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ lên đến 70m và đường Chu Huy Mân trong bán kính 100m mà còn sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hiếm có tại thành phố Vinh khi hướng Tây là hồ điều hòa, trung tâm thành phố Vinh; hướng Nam là công viên Hồ Thiên Nga, sông Lam thơ mộng; hướng Đông, hướng Bắc là sông Lam và Biển Đông.

100% căn hộ tại Seaview Residences đều đón gió biển. Ảnh: M.P

Tại Seaview Residences, 80% căn hộ đều có “view” sông hoặc biển, 100% căn hộ đều đón gió biển. Theo các chuyên gia bất động sản, với nhiều khách hàng, để đáp ứng mục tiêu view sông, biển, họ sẵn sàng chấp nhận cái giá cao hơn, hoặc lùi ra xa hơn so với trung tâm. Khi thị trường đang trong giai đoạn phát triển tốt, nhà đầu tư không chỉ xem bất động sản là một nơi trú ngụ, mà đó còn là chốn hưởng thụ để hòa mình với thiên nhiên, sông nước.

Quảng trường nhiệt đới xua tan nắng nóng thành Vinh. Ảnh: MP

Trên hành trình 21 năm xây dựng và kiến tạo những vùng đất đáng sống, nhà sáng lập Ecopark luôn chỉn chu trong thiết kế, tỉ mỉ từng hướng gió, đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho cư dân. Theo thống kê, tại Nghệ An, số giờ gió Tây Nam có gần 500 giờ, giờ gió Bắc có hơn 1.300 giờ, gió đông hơn 400 giờ, gió Nam gần 500 giờ. Với những thông số này, các đơn vị tư vấn thiết kế đã xoay chỉnh hướng tòa nhà theo từng cm để có vị thế đón được tối đa gió Đông và gió đông Nam, hạn chế gió Tây Nam và gió Bắc. Nhà sáng lập Ecopark còn chú trọng đo giờ nắng của ngày hạ chí, đông chí để tính toán giảm thời gian tiếp xúc với nắng Tây, giúp căn nhà mát mẻ vào mùa Hè, ấm áp vào mùa Đông, đồng thời đo hướng chăm sóc cây xanh một cách chỉn chu nhất.

“Sống tại Seaview Residences, từ sau 14 giờ, toàn bộ tiện ích tại tầng 2 và khối đế tầng 1 đều được bóng mát tòa nhà che, đem đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho cư dân”, đại diện nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Tận hưởng 365 ngày sống hơn “resort”

Tổng diện tích toàn khu Seaview Residences hơn 13.500 m2 nhưng có đến 6.000 m2 dành để phát triển cảnh quan resort, trong đó có 2.000m2 tiện ích gym, hồ bơi, không gian tập luyện thể dục, thể thao cùng hơn 20 hạng mục tiện ích được đầu tư chỉn chu.

Shopping giữa rừng tại tòa tháp Seaview Residences. Ảnh: MP

Chỉ trong 5 phút đi bộ, cư dân có thể tiếp cận được các tiện ích biểu tượng như: quảng trường danh vọng, công viên ánh sáng và nhạc nước, trung tâm thương mại, trung tâm trị liệu & spa, vườn cây cổ thụ… Đặc biệt, tất cả tiện ích này đều được che phủ bởi mảng xanh khổng lồ. Với quy hoạch này, có thể tin tưởng dù là những ngày thành Vinh nắng nóng nhất, gia chủ đi shopping buổi trưa cũng sẽ cảm giác như đang dạo bước giữa rừng xanh.

Hồ bơi điện phân muối nối liền với phòng gym rộng 100m2 tạo nên hệ tiện ích thể thao liên hoàn độc đáo. Ảnh: M.P

Bên cạnh kiến tạo các mảng xanh lớn, nhà sáng lập Ecopark còn đầu tư loạt tiện ích cao cấp chuẩn resort nghỉ dưỡng như tổ hợp bể bơi điện phân muối người lớn và trẻ em nằm trong khuôn viên rộng hơn 500m2.

Thêm một điểm cộng dành cho Seaview Residences là thiết kế tối ưu trải nghiệm sống của cư dân. Cụ thể, chỉ có 13- 14 căn hộ trên một tầng điển hình nhưng có tới 6 thang máy, 4 mặt thoáng hành lang, chiều rộng hành lang lên đến 1,7m, cùng 100% các phòng chức năng đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang khí tươi từ biển và sông tràn vào nhà.

Sảnh chờ sang trọng tại Seaview Residences. Ảnh: M.P

Sự tinh tế của nhà sáng lập Ecopark còn được thể hiện qua toàn bộ sảnh chờ thang máy có điều hòa 2 chiều: mùa Hè mát mẻ, mùa Đông ấm áp, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt miền Trung.

Diện tích bãi đỗ xe cũng được thiết kế nhiều hơn 1,5 lần so với chuẩn xây dựng với 400 chỗ đỗ xe ô tô và gần 600 chỗ đỗ xe máy được kiểm soát bởi hệ thống thông minh, an toàn.

Sống resort tại Seaview Residences. Ảnh: M.P

"Chúng tôi biết hành trình dựng xây một vùng đất hạnh phúc là một hành trình dài và khó khăn nhưng với kinh nghiệm, tâm huyết hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Ecopark tin rằng, sẽ hiện thực hóa giấc mơ đưa Nghệ An xứng đáng là nơi trở về với những tiện ích tốt nhất cùng không gian đáng sống nhất. Bởi khi cư dân thực sự hạnh phúc thì chúng tôi mới thành công”, nhà sáng lập Ecopark nhấn mạnh.

Tòa tháp mọc lên giữa thiên nhiên xanh mát. Ảnh: MP

Những năm tới, dự báo nguồn hàng căn hộ chung cư mới sẽ ngày khan hiếm do không có dự án chung cư nào được đầu tư mới tại thành phố Vinh do tỉnh Nghệ An không chấp thuận chủ trương, nhằm giữ gìn kiến trúc cảnh quan và giảm tải áp lực lên nội thành.

Cũng vì vậy, những dự án cao tầng được phê duyệt triển khai mới trên địa bàn TP Vinh sẽ đặc biệt thu hút người dân cũng như giới đầu tư. Điều này cũng lý giải lý do 2 tòa tháp Central Park Residences trước đó (nằm trong Eco Central Park) của nhà sáng lập Ecopark “cháy hàng” sau ít giờ mở bán.

Trong khi đó, được biết, Seaview Residences chính là tòa tháp cao tầng cuối cùng của đại công viên Eco Central Park và là sản phẩm cao tầng cao cấp hiếm hoi tại Nghệ An ra mắt vào thời điểm này.

