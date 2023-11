Cô giáo người Hàn Quốc xin gia hạn thời gian làm việc vì yêu mảnh đất xứ Nghệ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ở tuổi 61, cô giáo Noh Jong Soon vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Nữ giáo viên cũng đã quyết định xin gia hạn thời gian làm việc tại Nghệ An vì yêu mảnh đất này và coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Một giáo viên đặc biệt

Thời điểm này năm ngoái, cô giáo Noh Jong Soon – tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đến Việt Nam và tham gia một khóa đào tạo ngắn trước khi có mặt tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc để làm công việc của một tình nguyện viên ở lĩnh vực đào tạo. Sau khi nhận công tác, 1 năm qua, đều đặn cô có mặt ở trường từ rất sớm để lên lớp với các sinh viên.

“Tôi nghĩ rằng, mình đã có một quãng thời gian thực sự hạnh phúc. Nhưng điều tôi cảm thấy vui và ý nghĩa là khi tôi thấy những nỗ lực của mình đã đem đến kết quả và năng lực tiếng Hàn của sinh viên đã được cải thiện”, cô giáo Noh Jong Soon cho biết.

Cô giáo Noh Jong Soon hiện là giáo viên tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài tham gia đảm nhận công việc giảng dạy tiếng Hàn, cô giáo Noh còn dạy văn hóa Hàn Quốc, tham gia các lớp dạy định hướng cho các lao động Việt Nam dự định sang Hàn Quốc làm việc. Để phong phú thêm các bài học của mình, cô đã dành khá nhiều thời gian để đi tìm hiểu, khám phá văn hóa, phong tục, tập quán của Nghệ An cũng như nhiều tỉnh, thành khác.

Đồng nghiệp của cô Noh rất ngạc nhiên, bởi dù đã ngoài 60 tuổi nhưng chỉ sau gần 1 tháng đến nhận công tác tại thành phố Vinh, cô Noh đã có thể tự đi xe đạp điện để khám phá đền Quang Trung, quê hương Bác Hồ, các bảo tàng ở thành phố Vinh và có khá nhiều kiến thức về những địa điểm mà cô đã đặt chân tới. Một năm qua, cô cũng đã ra Sa Pa, vào Huế và đến với nhiều danh lam, thắng cảnh khác của Việt Nam.

Tình yêu của cô đã truyền sang cả chồng và các con trai đang làm việc trong lĩnh vực truyền hình ở Hàn Quốc và cả ba đã có chuyến sang thăm Nghệ An để cùng khám phá mảnh đất này. Cô Noh cũng cho biết, việc phải xa quê hương, xa chồng, xa con khiến cô nhiều khi rất nhớ nhà. Nhưng gia đình lại chính là động lực để cô gắn bó với công việc này, bởi ngày nào cô cũng nhận được lời động viên tích cực từ chồng và các con, khuyến khích cô cố gắng để thực hiện được ước mơ của mình.

Một giờ học về văn hóa Hàn Quốc của cô giáo Noh và các học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Trước khi đến với Việt Nam, cô giáo Noh Jong Soon từng là một công chức bình thường, làm việc tại một cơ quan hành chính ở tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc). Tuy nhiên, ngoài công việc hàng ngày, cô thường tham gia các hoạt động tình nguyện vào những ngày cuối tuần ở các phòng tuyển dụng nhân sự. Đây cũng là cơ duyên để cô đến với vai trò tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và sau đó đăng ký tình nguyện sang Việt Nam dạy tiếng Hàn.

Cô giáo Noh Jong Soon kể thêm, việc cô đến với Nghệ An là hoàn toàn tình cờ, do sự phân công của tổ chức. Vậy nhưng, ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến, cô đã dành cho vùng đất này rất nhiều tình cảm.

“Sau khi làm việc tại Nghệ An, tôi có nhiều dịp đi công tác đến các tỉnh, thành phố khác. Thế nhưng, chỉ ở được vài ngày là tôi lại thấy nhớ công việc, nhớ thành phố Vinh và chỉ muốn được trở về, giống như về lại ngôi nhà của chính mình vậy”, cô Noh Jong Soon chia sẻ.

Mang đến năng lượng tích cực cho học trò

Đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, dù chỉ là vai trò của tình nguyện viên, nhưng lịch làm việc của cô giáo Noh Jong Soon thường kín hết tất cả các ngày trong tuần. Gần 1 năm gắn bó với các sinh viên ở đây, cô giáo Noh Jong Soon được các sinh viên và đồng nghiệp gọi bằng một cái tên rất đơn giản là cô Noh. Tuy hiểu rất ít tiếng Việt, nhưng cô giáo Noh nói rằng, cô đặc biệt thích thú mỗi khi được gọi bằng “cô”. “Chính sự yêu mến của các sinh viên đã cho tôi động lực để gắn bó với công việc này”, cô Noh tâm sự.

 Ở tuổi 61, nhưng cô giáo Noh luôn đem đến năng lượng tích cực cho các học trò. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh Ngân Văn Thiết - sinh viên năm thứ 2 Khoa tiếng Hàn kể khá nhiều kỷ niệm với người giáo viên đặc biệt này. Chỉ cách đây hơn 1 tuần em và các bạn trong lớp còn đến nhà cô chơi và được cô nấu cho nhiều món ăn đặc sản của Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, lớp còn cùng cô đi khám phá nhiều quán ăn nổi tiếng ở thành phố Vinh.

Em nghĩ rằng, điều em quý nhất ở cô chính là năng lượng tích cực mà cô luôn truyền cho các sinh viên của mình. Cá nhân em, trước đây đến từ một xã nghèo của huyện Tương Dương nên khá rụt rè. Nhưng được học với cô, giao tiếp thường xuyên với cô, em tự thấy mình mạnh dạn hơn và khả năng ngoại ngữ của mình được cải thiện rõ rệt. Cô cũng cho em nhiều lời khuyên khi biết em có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc sau khi tốt nghiệp. Học sinh Ngân Văn Thiết

Gắn bó với sinh viên và đồng nghiệp mới, cô giáo Noh Jong Soon cũng tâm sự rằng, cô nhận được nhiều điều từ công việc này. Có lẽ vì thế, nên dù là giáo viên nhiều tuổi nhất trường, nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi.

Ngược lại, chính thái độ và cách làm việc khoa học, chỉn chu và trách nhiệm của cô lại càng được đồng nghiệp trân quý và nể phục. "Nhiều người cũng hỏi vì sao tôi lại có năng lượng tích cực như vậy. Có nhiều lý do nhưng lý do quan trọng nhất chính là thái độ, suy nghĩ tích cực và cá nhân tôi muốn thay đổi bản thân mình, thay đổi công việc, làm mới mình và muốn thử sức với nhiều lĩnh vực mới. Việc được làm việc ở Việt Nam giúp tôi thiết lập nhiều mối quan hệ với bạn bè và là cơ hội để tôi kết giao với nhiều người bạn mới, với đồng nghiệp, sinh viên…”, cô Noh nói thêm.

Môi trường mới, giúp cô giáo Noh có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh công việc đứng lớp của một giáo viên dạy tiếng Hàn, dạy văn hóa Hàn, mới đây cô giáo Noh Jong Soon cùng với Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA đã hoàn thành dự án đầu tiên do cô trực tiếp thực hiện ở trường, đó là khánh thành phòng thực hành tiếng Hàn Quốc, được đánh giá là phòng thực hành hiện đại bậc nhất cả nước, với trang thiết bị nhập khẩu 100%.

Việc đưa vào vận hành dự án này còn chính là lý do khiến cô quyết định tình nguyện ở lại với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc thêm 1 năm nữa. Bởi lẽ, cô tin rằng, khi cô đã dành nhiều tâm huyết cho dự án, cô có thể giúp nhà trường vận hành phòng thực hành một cách hiệu quả và cho cô thêm nhiều cơ hội để hỗ trợ các sinh viên của nhà trường có thể nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn thành thạo.

Tình yêu với Nghệ An là động lực để cô giáo Noh Jong Soon kéo dài thời gian công tác. Ảnh: Mỹ Hà

Kéo dài thời gian công tác, cô giáo Noh Jong Soon còn háo hức để chờ đợi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đầu tiên của mình. Đó là ngày cô sẽ được mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam do nhà trường trao tặng, được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhận những lời chúc ý nghĩa từ học trò và thêm một lần nữa hiểu và cảm nhận đầy đủ hơn truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người dân Việt Nam.