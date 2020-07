Có hiện tượng bò chết bất thường ở huyện vùng cao Nghệ An

1. Bệnh Tụ huyết trùng ở trâu, bò do vi khuẩn Pasteurella gây nên; thường phát sinh ở các vùng nóng ẩm. Vào mùa mưa, vi khuẩn sẵn có trong đất được nước đưa lên mặt đất, dính vào rơm, cỏ và nước uống. Trâu bò ăn, uống phải vi khuẩn sẽ nhiễm bệnh. Ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh ngắn từ 1 - 3 ngày, con vật không nhai lại, mệt lả, bứt rứt, sốt cao đột ngột 40 - 42 độ C. Các niêm mạc mắt, mũi đỏ sẫm rồi tái xám. Nước mắt, nước mũi chảy liên tục. Các hạch lâm ba đều sưng, đặc biệt là hạch dưới hầu sưng rất to, làm cho con vật lè lưỡi ra, thở khó khăn và chết. Bệnh này còn gọi là bệnh “trâu bò hai lưỡi”.

2. Bệnh Ung khí thán là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của trâu, bò, do trực khuẩn yếm khí Clostridium chauvoei và một số trực khuẩn yếm khí khác gây nên. Triệu chứng điển hình là sưng bắp thịt có khí, gọi là “ung khí thán”. Bệnh tiến triển nhanh từ 3 - 6 giờ. Con vật đang ăn cỏ hoặc cày kéo đột nhiên ngã quỵ, run rẩy rồi chết mà chưa có biểu hiện gì rõ rệt. Một số con có ung ở đùi, bụng. Tỷ lệ chết ở bê nghé đến 90%. Có trường hợp khi bị bệnh này trâu, bò bị liệt 4 chân, bí đái, bí ỉa rồi chết.