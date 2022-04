Cô học trò miền núi với giải Nhất An toàn giao thông quốc gia

Từ thực tế từ ngôi trường cộng với bản thân Châu đã ý thức được tầm quan trọng của đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt là vấn đề đi xe đạp, xe đạp điện an toàn đối với các bạn THCS, THPT. Vì thế Châu đã quyết định tham gia tuyên truyền vấn đề đi xe đạp, xe đạp điện an toàn bằng tranh vẽ: “Lái xe bất cẩn - Ân hận cả đời”.