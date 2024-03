Cơ hội bước đến vòng chung kết của U17 Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại vòng loại U17 Quốc gia 2024, dù đã để thua 2 trận trước chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U17 Sông Lam Nghệ An vẫn còn nhiều cơ hội để ghi tên vào vòng chung kết.

U17 Sông Lam Nghệ An cần củng cố thêm sự tự tin. Ảnh Chung Lê

Cần củng cố thêm sự tự tin

Tham gia vòng loại U17 Quốc gia 2024, U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B cùng với các đội U17 Hoàng Anh Gia Lai, U17 Quảng Ngãi, U17 SHB Đà Nẵng và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kết thúc lượt đi, U17 Sông Lam Nghệ An giành được 6 điểm, sau 2 trận thắng và 2 trận thua, tạm xếp thứ 3 bảng B.

Ở trận thua đầu tiên trước Hoàng Anh Gia Lai, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thi đấu khá tốt. Đội bóng này chủ yếu sử dụng lối chơi bóng ngắn với các pha đập nhả ở tầm thấp đầy mạch lạc. Chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công. Trong đó vũ khí lợi hại của đội bóng phố núi đến từ các tình huống cố định. Điều này đã giúp họ có bàn mở tỷ số ở phút 58 của trận đấu.

Sau bàn thua U17 Sông Lam Nghệ An đã thành công trong việc áp đặt lối chơi lên đối phương và tạo ra vô số cơ hội có thể quân bình tỷ số. Đặc biệt, đội khách còn bị trọng tài khước từ quả phạt đền khi mà nhiều khán giả cho rằng Tấn Dũng đã bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U17 Sông Lam Nghệ An đã phải chấp nhận thua trận với tỷ số tối thiểu trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, các chân sút U17 Sông Lam Nghệ An ở giải đấu năm nay không có được bản lĩnh và độ tự tin cần thiết khi chỉ phải đối đầu với các đối thủ ngang tầm.

Điều đó càng được thấy rõ hơn, ở trận thua trước đội đầu bảng U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài đã ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu, nhưng với sự non nớt đến từ cách chơi bóng của các chân sút xứ Nghệ, đã giúp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cuộc lội ngược dòng thành công, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Trận thua trước đội bóng núi Hồng sẽ là bài học quý giá để các học trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài thi đấu chững chạc hơn trong chặng đường còn lại của vòng loại. Và điều mà ban huấn luyện của U17 Sông Lam Nghệ An cần làm cho đội bóng lúc này chính là củng cố thêm sự tự tin, tinh thần chiến đấu máu lửa cho các học trò.

Nếu làm được điều này, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ hoàn toàn có cơ hội để bước đến vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2024.

Cơ hội đi tiếp

Để thua 2 trận ở lượt đi vòng loại U17 Quốc gia 2024, U17 Sông Lam Nghệ An đang kém đội nhì bảng U17 Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp nếu đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài khắc phục được các nhược điểm đã vấp phải ở lượt đi.

Tuy nhiên, điều kiện cần đối với U17 xứ Nghệ là phải giành chiến thắng trước 2 đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là U17 Quảng Ngãi và U17 SHB Đà Nẵng. Điều này không vượt ngoài tầm tay của các học trò huấn luyện viên Phan Tiến Hoài. Bởi trong lần gặp trước, U17 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu hoàn toàn trên cơ 2 đối thủ nói trên. Vì thế nếu U17 Sông Lam Nghệ An thể hiện được sự hiệu quả trong lối chơi, thì việc sở hữu 6 điểm ở lượt về là điều không quá khó khăn.

Cơ hội vẫn rộng mở cho U17 SLNA tại vòng loại U17 Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, trong cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai, U17 Sông Lam Nghệ An cần phát huy được thế mạnh riêng có, thì vẫn tràn đầy hy vọng để giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà.

Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất, U17 Sông Lam Nghệ An chỉ giành được 12 điểm sau 8 lượt trận thì vẫn có cơ hội để vượt qua vòng đấu loại. Bởi theo thể thức thi đấu tại Giải U17 Quốc gia 2024, ở vòng loại có tổng số 22 đội bóng tham dự, diễn ra tại 4 địa phương. Các đội được chia vào 4 bảng đấu trong đó 2 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội; thi đấu vòng tròn hai lượt (đi- về) tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Bốn đội xếp thứ nhất, bốn đội xếp thứ nhì và ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở bốn bảng sẽ được chọn vào thi đấu vòng chung kết.

Dựa trên cơ hội giành điểm của các đội tại mỗi bảng, thì với 12 điểm U17 Sông Lam Nghệ An vẫn có thể nằm trong số 1 trong 3 đội có thành tích xuất sắc để lọt vào vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2024.

Tuy nhiên khán giả xứ Nghệ vẫn kỳ vọng U17 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở lượt về, qua đó nắm giữ chiếc vé chính thức bước qua vòng đấu loại./.