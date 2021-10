Cơ hội mới cho ngành khai thác hải sản

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Sáng 22/10, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổ chức khai thác thích ứng an toàn, phòng chống dịch Covid-19, Quý IV năm 2021”. Nghệ An tham gia hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tận dụng lợi thế để sản xuất an toàn



Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến hoạt động khai thác thủy sản. Chuỗi cung ứng khai thác thủy sản bị đứt gãy, gián đoạn vận chuyển, tiêu thụ khó khăn, giá giảm, nhiều tàu cá phải nằm bờ do thiếu lao động…

Theo thống kê của các tỉnh, số tàu cá ngừng không đi khai thác chỉ tính cho 3 tháng 7, 8, 9 là 43.200 tàu, dẫn đến sản lượng khai thác trong 3 tháng này giảm 186.000 tấn.

Đến ngày 30/9, cả nước có 71.913 tàu cá, khoảng 1 triệu lao động trực tiếp trên tàu và số lao động đã được tiêm vaccine Covid-19 mới chỉ đạt khoảng 25%.

Thời gian qua, khai thác thủy sản là môt trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu kết luận cuộc họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các tỉnh, thành và đơn vị liên quan, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ: Từ nay đến cuối năm, tuy sẽ phải đối mặt với những khó khăn như giá vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, lao động thiếu hụt cục bộ…, nhưng chúng ta vẫn có nhiều thuận lợi. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi; tàu cá và các trang thiết bị đã được sửa chữa, bổ sung trong thời gian nghỉ phòng chống dịch.



Ngư dân Quỳnh Lưu khai thác thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Tư liệu

“Đặc biệt, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, các biện pháp phòng chống dịch tại các cảng, vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm đã được áp dụng linh hoạt theo tình hình thực tiễn, không làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là nhu cầu thị trường tiêu thụ thủy sản tăng mạnh, đặc biệt thị trường Trung Quốc, Asean, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu”- đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh.Trong điều kiện đó, ngành khai thác thủy sản phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với sản lượng khai thác biển đạt khoảng 3,657 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD.Tính đến ngày 30/09/2021, Nghệ An có 3.425 tàu cá lớn nhỏ; tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 144.437 tấn, tăng 5,95% so với năm 2020, giá trị ước đạt 2.920 tỷ đồng; số lao động trực tiếp tham gia khai thác trên biển là 17.253 người.Cùng với một số nguyên nhân khác, trong bối cảnh chung, do tác động của việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngành khai thác thủy sản Nghệ An cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm soát tàu cá cập cảng, ra vào cửa lạch và hoạt động trên các vùng biển, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động khai thác, tiêu thụ sản phẩm của bà con ngư dân. Các chỉ tiêu về sản lượng, giá trị 9 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.







Ngành thủy sản tiếp tục đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, chủ động thích ứng với diễn biến của tình hình dịch bệnh. Đến nay có khoảng 40-50% số thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã được tiêm 01 mũi vacxin phòng Covid-19.Trong những tháng cuối năm, Nghệ An chủ trương khai thác thủy sản thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động và ngư dân, đưa chuỗi hoạt động khai thác thủy sản trở lại trạng thái bình thường mới.Phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản Quý IV năm 2021 là 40.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác biển là 38.500 tấn, sản lượng khai thác nội đồng 1.500 tấn.