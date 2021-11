Cơ hội sở hữu ‘siêu phẩm’ MGHS và MGZS giá tốt tại Đại lý ô tô MG Vinh

MG ZS - thiết kế đẹp mắt đi cùng trang bị vượt trội so với các mẫu xe trong cùng phân khúc. MG ZS là mẫu xe thuộc phân khúc crossover hạng B, cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như: Hyundai Kona, Ford EcoSport, KIA Seltos và Honda HR-V.



Bước sang thế hệ mới khi chính thức ra mắt vào tháng 1/2021, MG ZS được nhập khẩu từ Thái Lan mang đến sự yên tâm hơn cho khách hàng cùng với nâng cấp triệt để về nội/ngoại thất và trang bị an toàn.

Ngoại thất chiếc B-SUV 5 chỗ hạng nhỏ toát lên vẻ hiện đại và sang trọng. Nội thất được trang bị tiện nghi sẵn có trên MG ZS gồm nhiều chi tiết bọc da, màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, đề nổ thông minh, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh… Nhìn chung là đầy đủ trong tầm giá.

Về khả năng vận hành, MG ZS tại Việt Nam được sẽ dùng động cơ 1,5L hút khí tự nhiên, công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150Nm, kết hợp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, ở thị trường châu Âu, mẫu xe này còn có thêm phiên bản động cơ i3, 1.0T GTI Turbocharged công suất 111Ps đi kèm hộp số tự động 6AT.

Về an toàn, ZS 2021 có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh, camera lùi và hệ thống 6 túi khí.

MGHS 2021 hiện đại, trẻ trung. "Xuất thân" từ thương hiệu Anh Quốc với bề dày lịch sử hơn 90 năm, "người anh em" MG HS 2021 không khó để gây ấn tượng đến khách hàng Việt với ngoại mang phong cách hiện đại, kết hợp cùng các đường nét sắc sảo. MG HS 2021 được biết đến như một mẫu xe tân binh vừa mới được ra mắt thị trường, mang trong mình sức mạnh tổng thể vô cùng đáng gờm mà bất cứ mẫu xe nào trong phân khúc cũng phải dè chừng. MG HS mang đậm tính cảm xúc làm nổi bật lên ngôn ngữ thiết kế và nhấn mạnh vào cá tính mạnh mẽ của chiếc xe MG hoàn toàn mới.

Thiết kế bao gồm 3 yếu tố “Cảm xúc”, “Cá nhân hóa” và “Sự lanh lợi” làm nổi bật vẻ năng động, đầy hứng khởi của MG HS – mẫu C-SUV vận hành mạnh mẽ thực thụ.

Nội thất toát lên nét sang trọng tinh tế, hiện đại, MG HS 2021 có đầy đủ mọi tiện nghi cơ bản nhất đủ để khách hàng cảm thấy hài lòng; với màn hình cảm ứng, điều hòa 2 vùng tự động, công nghệ khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, chế động ga tự động, điểm phát sóng wifi, radio, MP3, kết nối trực tiếp với bluetooth, USB và điện thoại thông minh…

Với khả năng vận hành tốt cùng với được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn thiết yếu nhất, như: camera 360, hệ thống phanh khẩn cấp, công nghệ chống bó cứng phanh, bộ 7 túi khí cùng hàng loạt các công nghệ an ninh an toàn khác như: chức năng chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, công nghệ cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo va chạm sắp xảy ra, cảnh báo xe đi chệch làn đường, ga tự động và thích ứng khoảng cách, cảm biến áp suất lốp, công nghệ chống trộm thông minh, hỗ trợ quan sát, theo dõi xe từ xa,...; giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm hơn khi di chuyển trên xe.