Cơ hội thuê mặt bằng và việc làm hấp dẫn tại LOTTE Mart VINH

(Baonghean.vn) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai cần tuyển nhân sự với các vị trí: Nhân viên pháp lý, pháp chế, vận hành đóng bao xi măng, vận hàng cảng biển, nhân viên cơ điện. Cụ thể như sau:

(Baonghean.vn) - Sau hơn 10 năm “đứng chân” trên đất Nghệ An, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cao su Nghệ An đã khẳng định được vị thế, vai trò trong phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân vùng dự án.