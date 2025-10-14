Xã hội Có một anh Tạ ở lại sau màn ảnh Khi “Mưa đỏ” kết thúc hành trình chiếu rạp, thì mái tóc ba phân, giọng nói thô mộc và ánh nhìn hiền khô của “Anh Tạ” vẫn còn ở lại. Ở nơi đông người, Nguyễn Phương Nam vẫn nghe ai đó gọi: “Ơ, anh Tạ!”. Có lẽ, hiếm vai diễn nào lại khiến một diễn viên “ở lại” lâu đến thế.

Vai diễn như không diễn

Ngay sau khi "Mưa đỏ" khởi chiếu, Đoàn làm phim từng chia sẻ họ không thể ngờ được bộ phim lại đạt được tốc độ lan tỏa chóng mặt đến thế. "Mưa đỏ" ngay sau 5 ngày công chiếu ngay lập tức đã đoạt mức doanh thu khủng và sau ngày rời rạp được ghi nhận là bộ phim Việt đạt mức doanh thu cao nhất. Những nhân vật trong bộ phim nhanh chóng được tìm kiếm và chia sẻ rần rần trên các nền tảng xã hội. Một trong những nhân vật đó là Tiểu đội trưởng Trần Đình Tạ. Anh Tạ đến với khán giả không chỉ ở sự chân chất mà còn ở lòng quả cảm và trái tim nhân hậu... Một nhân vật ghim vào lòng khán giả ở những tạo hình ấn tượng, ở tính cách đậm đặc vùng miền, mộc mạc và quá đỗi yêu thương.

Để hóa thân thành Trần Đình Tạ - người lính Thanh Hóa, Phương Nam đã rời khỏi vùng an toàn của mình. Anh giảm cân, học giọng quê, sống trong nắng gió của phim trường chiến trận. Muôn vàn vất vả gian nan đến với anh và diễn viên “Mưa đỏ” nói chung, nhưng bằng tình yêu nghề, bằng khao khát mang đến những thước phim lịch sử sống động, tái hiện hình ảnh những người lính thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm sinh tử, tập thể diễn viên đã vượt qua và mang đến cho người xem những hình ảnh chân thực và xúc động nhất. Trong đó có Phương Nam người diễn viên trước đó chưa từng nổi tiếng nay được giới mộ điệu và công chúng săn đón và yêu thương....

Diễn viên Phương Nam trong buổi gặp gỡ khán giả sau khi phim Mưa đỏ khởi chiếu. Ảnh: NVCC

Nói về những ngày tháng thử thách khốc liệt ở phim trường Thành cổ Quảng Trị, Phương Nam vẫn xúc động vô cùng. Anh nói, Tiểu đội trưởng Trần Đình Tạ đã cho tôi được thấy sự khốc liệt của chiến tranh, sự quả cảm và tinh thần lạc quan mà khát khao trong lúc gian khổ và hiểm nguy nhất. Chính người Tiểu đội trưởng này và các chiến sỹ Thành Cổ cùng chung chiến hào đã cho chúng tôi thấy được: "Cái giá của hòa bình là vô giá".

“Anh Tạ” đem đến cho Phương Nam những trạng thái cảm xúc trái ngược nhau. Sau khi đóng máy, Nam tung vài clip “anh Tạ” trong phim: Gầy, đen, răng vàng… Vẻ ngoài xộc xệch, khiến hàng loạt bình luận ập tới: Người thì lo Nam bệnh nặng, người thì đoán Nam sa ngã… Cho đến ngày phim trình chiếu, thì các phản hồi mới vòng về đúng chỗ: “Đây đâu phải diễn, đây là người lính Thành cổ”. Cái “xấu mỹ học” ấy đã làm đúng việc của nó: Phá bỏ hào nhoáng để nhường chỗ cho “sống thật”. Với Phương Nam, còn hạnh phúc nào bằng: Tôi chưa bao giờ nghĩ đóng phim đề tài chiến tranh để được nổi tiếng, chỉ mong được tham gia để hiểu rõ hơn lịch sử và thấm thía giá trị của hoà bình hôm nay - Phương Nam chia sẻ.









Vai diễn Trần Đình Tạ trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: NVCC



Anh Tạ trong phim có điểm giống với Phương Nam ngoài đời, đều là ông bố có con gái nhỏ. Thời gian theo đoàn phim, con gái của Phương Nam – bé Nguyên Ốc, bị gãy tay, nên bố đóng “lính chiến trường mà nhớ thương con khủng khiếp”, bức thư gửi con cũng được “anh Tạ” đọc rung lên từng nhịp nhớ thương như thế. “Anh nhớ nó lắm” trong phim trở thành lời nói tự đáy lòng của người bố trẻ ở phim trường “Mưa đỏ”.

Diễn viên đoàn làm phim "Mưa đỏ" gặp gỡ CCB. Ảnh: NVCC

Một vai diễn như không diễn đã để lại vệt sáng dài trong ký ức cả diễn viên lẫn khán giả. Phương Nam tâm sự:“Khi theo đoàn làm cinetour hay tham gia sự kiện A80, nhiều nghệ sỹ không biết tên thật của tôi, tất cả đều gọi là: Anh Tạ. Cái tên ấy thân thương lắm, lưu luyến lắm và cho tôi nhiều yêu thương lắm”.

Khúc rẽ từ sân cỏ sang sàn diễn

Ít ai biết rằng, trước khi theo nghiệp diễn, Phương Nam từng có giấc mơ sân cỏ. Chàng trai Thanh Hóa năm ấy chỉ nghĩ mình sẽ là cầu thủ bóng đá. Nhưng định mệnh bẻ lối. Năm đó, ngành anh chọn ở trường Đại học Thể dục thể thao không tuyển sinh, và anh đã có một năm “gap year” trong nỗi xấu hổ với bố mẹ và tự ti với bạn bè… Ngay năm sau đó, Phương Nam nộp hồ sơ vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vì… giỏi Văn. Ban đầu, mọi thứ chỉ là thử sức. Cho đến một buổi thi năm ba, khi nhìn bạn học bật khóc thật trên sân khấu, Phương Nam mới nhận ra: “Hóa ra diễn là sống thêm một cuộc đời khác”. Từ đó, Phương Nam bắt đầu đi tìm những cuộc đời ấy…

Diễn viên Phương Nam và gia đình nhỏ của mình. Ảnh: NVCC

Vai diễn đầu tiên của Phương Nam không ồn ào. Đó là một vai giang hồ trong phim mạng, nhưng lại gửi đến anh món quà: Yến Trịnh - cô gái vừa tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, làm quản lý casting, sau này trở thành vợ anh. Phương Nam còn nhớ như in buổi casting hôm ấy, anh và Yến Trịnh đang xưng hô là chú – cháu, anh mang dáng vẻ cực nam thần, nhưng khi thấy Yến Trịnh ngồi giữa quán cà phê sáng đèn, tóc mái rũ xuống, ánh mắt khá lạnh lùng, Phương Nam đã sụp đổ, và nói luôn: "Cháu có biết cái cảm giác mà lần đầu tiên nhìn thấy một người mà muốn cưới người đấy luôn chưa?" – Phương Nam kể trong ngượng ngùng. Một khởi đầu lặng lẽ, nhưng hữu duyên!

“Thánh rớt casting” và nguyên tắc làm nghề

Phương Nam thú nhận: Tôi là “thánh” rớt casting, vì tôi vào vai rất chậm. Nếu không có thời gian cho nhân vật, anh không vào vai nổi. Và thế là thành nguyên tắc làm nghề: Phải có quá trình đủ dài để hiểu đời sống của nhân vật; tránh bão hòa trong guồng máy điện ảnh. Sau “Mưa đỏ”, Phương Nam sẽ tiếp tục thử thách mình trong các đề tài và thể loại phim khác, để khán giả sẽ thấy một Phương Nam khác, nhưng vẫn là người diễn bằng cảm xúc thật.

Diễn viên Phương Nam trong lần gặp khán giả. Ảnh: NVCC

Khi rời trường quay, khép lại vai diễn, Phương Nam trở về với căn nhà nhỏ, là một cuộc đời đích thực của chính anh. Ở đó có tiếng con gái gọi “Bố về rồi à?”, có Yến Trịnh – người phụ nữ đã cùng anh trên con đường nghệ thuật. Bé Nguyên Ốc, con gái anh, chưa đủ tuổi để xem “Mưa đỏ”, nhưng thuộc lòng từng tên nhân vật nhờ những câu chuyện bố kể mỗi tối. Bé còn đóng vai con của anh Tạ trong MV “Nỗi đau giữa hòa bình” của Hòa Minzy, thế mà “Nguyên Ốc lại thích chú Cường nhạc sỹ đẹp trai hơn anh Tạ gầy đen lại nhiều chấy” - Phương Nam gãi đầu chia sẻ.

Diễn viên Nguyễn Phương Nam trong cuộc trò chuyện với NTV. Ảnh: Thanh Nga

Tạo dấu ấn từ “Mưa đỏ”, diễn viên Nguyễn Phương Nam chọn cách đi chậm mà chắc, bởi anh muốn, ở mỗi vai diễn, anh sẽ giữ lại một phần trái tim, một mảnh cảm xúc, và hơn thế nữa, với anh: “Có thể khán giả sẽ quên tên tôi, nhưng nếu họ còn nhớ Anh Tạ – người lính của “Mưa đỏ”, thì tôi đã đủ hạnh phúc rồi”.