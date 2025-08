Thị trường Cổ phiếu Amazon giảm giá do chi phí AI ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận Cổ phiếu Amazon giảm khoảng 7%, sau khi công ty công bố dự báo lợi nhuận quý III thấp hơn kỳ vọng. Nguyên nhân chính được cho là do chi phí đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI)

Doanh thu tăng, lợi nhuận dự kiến giảm

Amazon, gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025 với doanh thu ấn tượng, nhưng giá cổ phiếu lại giảm khoảng 7% sau giờ giao dịch.

Lý do là dự báo lợi nhuận quý 3 không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, chủ yếu do công ty chi lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh thu quý 2 đạt 167,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm ngoái, vượt mức dự đoán 162,2 tỷ USD của các chuyên gia. Tuy nhiên, chi phí đầu tư vào AI, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, đã khiến lợi nhuận dự kiến giảm.

Trong quý 2, Amazon đã chi 31,4 tỷ USD để phát triển AI, phần lớn dành cho các trung tâm dữ liệu hỗ trợ các mô hình AI. Công ty dự đoán thu nhập hoạt động quý 3 chỉ đạt 15,5-20,5 tỷ USD, thấp hơn con số 19,4 tỷ USD mà các nhà phân tích mong đợi.

Doanh thu quý 3 được dự báo trong khoảng 174-179,5 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng 173 tỷ USD. Dù doanh thu tăng trưởng, việc chi mạnh cho AI khiến lợi nhuận không như mong đợi, làm nhà đầu tư lo lắng.

Động lực từ Amazon Web Services (AWS)

Bộ phận Amazon Web Services (AWS), chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và vận hành trung tâm dữ liệu, ghi nhận doanh thu tăng 17,5%, đạt 30,9 tỷ USD, đúng với dự đoán của Phố Wall. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Jefferies cho rằng mức tăng này kém ấn tượng so với đối thủ như Microsoft hay Google. Dù vậy, lợi nhuận ròng quý 2 của Amazon vẫn tăng mạnh 35%, đạt 18,2 tỷ USD, vượt kỳ vọng nhờ doanh thu bán hàng tốt.

Amazon đang cạnh tranh gay gắt với các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Google và Oracle để đáp ứng nhu cầu về hạ tầng đám mây cho AI.

Tổng giám đốc Andy Jassy cho biết công ty sẽ chi hơn 100 tỷ USD cho AI trong năm 2025, gọi đây là “cuộc cách mạng lớn nhất trong đời”. Ông giải thích rằng AI sẽ thay đổi mọi khía cạnh công việc, từ cách vận hành đến sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận AWS đang thiếu nguồn cung so với nhu cầu, do hạn chế về nguồn điện và chip xử lý.

Ngoài ra, Amazon đang đối mặt với những thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ. Ông Jassy cho biết vẫn chưa rõ ai sẽ chịu chi phí tăng nếu thuế quan mới được áp dụng.

Trong bối cảnh kinh tế không ổn định, Amazon được lợi từ việc người tiêu dùng vẫn chi tiêu mạnh và việc trì hoãn áp thuế quan cao. Công ty cũng hưởng lợi từ việc Mỹ bỏ quy định miễn thuế cho hàng hóa giá trị thấp từ Trung Quốc, giúp Amazon cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Temu.

Để tối ưu chi phí, Amazon đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự ở một số bộ phận, đồng thời tạo thêm việc làm mới liên quan đến AI. Ông Jassy chia sẻ rằng một số công việc hiện tại sẽ cần ít người hơn, nhưng sẽ có nhiều việc làm mới xuất hiện.

Dù vậy, ông chưa rõ tổng lực lượng lao động của công ty sẽ thay đổi thế nào trong vài năm tới. Động thái này cho thấy Amazon đang cân bằng giữa đầu tư lớn vào AI và đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

