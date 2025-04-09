Pháp luật Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Hoàng (xã Đông Hiếu, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Khoản 7, Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có quy định như sau:

Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính.

...

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Cùng với đó, căn cứ theo Khoản 1, Điều 13 Nghị định 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 7, Điều 1 Nghị định 68/2025/NĐ-CP có quy định về việc hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Hủy bỏ, ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

1. Người đã ban hành quyết định tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b) Quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

c) Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

d) Quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng;

đ) Vi phạm thủ tục trong xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến vi phạm quy định tại các Điểm c, d, e, g và h, Khoản này;

e) Xác định hành vi vi phạm hành chính không đúng hoặc xác định hành vi vi phạm hành chính trong trường hợp không có vi phạm hành chính xảy ra;

g) Áp dụng hình thức xử phạt không đúng đối với hành vi vi phạm hành chính;

h) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

2. Việc hủy bỏ, ban hành quyết định mới quy định tại Khoản 1, Điều này chỉ áp dụng đối với các quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Phần thứ hai của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc hủy bỏ, thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Phần thứ tư của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

...

Do đó, căn cứ theo quy định thì trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền.