Có tiền án, tiền sự 'đôi bạn' vẫn say sưa bài bạc

Ngày 26/7/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1969) và Lê Văn Hào (SN 1972) cùng trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ về tội đánh bạc.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29/5/2021, Lê Văn Hào, Dương Văn Hiền, trú tại xã Tân An và Nguyễn Tất Côi, trú tại xã Nghĩa Phúc đến nhà Nguyễn Hữu Tuấn chơi, Hiền khởi xướng việc đánh bạc thì được mọi người đồng ý.

Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Văn Hào tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo Tuấn trải chiếu, lấy bộ bài tú lơ khơ để mọi người tham gia đánh bạc. Lê Văn Hào, Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Văn Hiền và Nguyễn Tất Côi thống nhất đánh bạc bằng hình thức đánh bài “phỏm”.



Cả bốn người trên đánh bài đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt quả tang, lập biên bản sự việc, thu giữ, niêm phong các vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện Tân Kỳ để làm việc.

Quá trình điều tra đã chứng minh được Tuấn, Hào cùng Hiến và Côi sử dụng vào mục đích đánh bạc là 1.670.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ thu giữ trong người các đối tượng tham gia đánh bạc là 6.670.000 đồng. Trong vụ án này, Dương Văn Hiền và Nguyễn Tất Côi cùng tham gia đánh bạc nhưng tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc của những người này là dưới 5 triệu đồng, Hiền và Côi chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc do đó hành vi này chưa đủ cấu thành tội đánh bạc nên Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Tuấn đã từng có 1 tiền án và 1 tiền sự, đều bị xử phạt tiền về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích; Hào đã từng có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Hữu Tuấn 6 tháng tù giam, Lê Văn Hào 9 tháng cải tạo không giam giữ.