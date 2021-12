Con bạc thuê xe ô tô rồi cầm cố lấy tiền trả nợ

Ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Văn Đức (SN 1995), trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đánh bạc”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.



4 bị cáo gồm: Võ Trung Hiếu (SN 1991), Hoàng Văn Giang (SN 1992) cùng trú xã Hưng Lộc, TP Vinh; bị cáo Nguyễn Văn Thuyên (SN 1993), trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; Trần Viết Thông (SN 1991), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ Theo cáo trạng, khoảng 14h, ngày 26/2/2021 tại ngôi nhà hoang ở xã Hưng Lộc các đối tượng gồm: Thái Văn Đức, Võ Trung Hiếu, Hoàng Văn Giang, Nguyễn Văn Thuyên, Trần Viết Thông cùng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.



Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 225 triệu đồng. Trong đó, Đức sử dụng 200 triệu đồng để đánh bạc, Giang 3,5 triệu đồng, Thông 1,5 triệu đồng, Thuyên 20 triệu đồng.

Do đánh bạc thua hết tiền, Đức nảy sinh ý định đi thuê xe ô tô tự lái đưa đi cầm cắm để lấy tiền trả nợ thua bạc và tiêu xài cá nhân.

Vì không có bằng lái xe ô tô nên Đức đã nhờ Võ Trung Hiếu đi thuê xe của Nguyễn Quốc Tân (TP Vinh), cọc trước 5 triệu đồng.

Thuê được xe, Đức cắm xe cho anh Nguyễn Văn Nhượng với số tiền 250 triệu đồng. Đến lịch hẹn, Nhượng liên hệ mà Đức không có tiền để chuộc xe. Do đó, Đức đã dùng giấy tờ giả mang tên mình gồm: Giấy đăng ký xe ô tô và Giấy phép lái xe đi cắm cho một người khác với giá 600 triệu đồng, thời hạn 30 ngày.

Ngày 27/3/2021, anh Nguyễn Quốc Tân làm đơn tố cáo Đức lên công an. 2 ngày sau, cơ quan công an đã giữ Thái Văn Đức trong trường hợp khẩn cấp. Đến ngày 30/3, Hiếu, Giang, Thông, Thuyên đến công an đầu thú.

Bị cáo Thái Văn Đức bị đưa ra xét xử về 3 tội danh. Ảnh: Trần Vũ Hội đồng định giá tài sản kết luận, giá trị chiếc xe mà Đức thuê của anh Tân rồi cầm cố có giá 650 triệu đồng.



Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Thái Văn Đức 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Đánh bạc, 9 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt buộc Đức phải thi hành là 16 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Võ Trung Hiếu 12 tháng tù (cộng với bản án 6 tháng tù chưa thi hành về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, buộc Hiếu phải thi hành án 18 tháng tù) bị cáo Nguyễn Văn Thuyên 18 tháng tù; 2 bị cáo Trần Viết Thông, Hoàng Văn Giang cùng lĩnh án 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Đánh bạc.