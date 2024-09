Suy ngẫm Cơn bão qua đi, gió và tình yêu thương vẫn thổi... Sau những ngày bão gió, một làn sóng khác đang mạnh mẽ lan tỏa, đó là tình người, là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn.

Đông đảo người dân thành phố Vinh tham gia gói bánh chưng để kịp thời chuyển đến bà con vùng thiên tai phía Bắc. Ảnh: Mai Hoa

Mấy hôm nay, khi cơn bão Yagi đổ bộ, có lẽ không ai không truy cập thông tin hàng ngày. dõi theo tình hình cơn bão, theo dõi các thiệt hại mà người dân phải gánh chịu, mỗi ngày lại nhận thêm một tin dữ mà thấy xót xa, đau lòng: Quảng Ninh vỡ đập đất công trình thủy lợi, Phú Thọ sập cầu,Thái Nguyên, Cao Bằng ngập trong biển nước, Lào Cai, Yên Bái sạt lở...

Đã từng trải qua những cơn bão chồng bão, lũ chồng lũ; đã từng là một đứa bé ngồi co ro trong mái nhà tranh rung lên bần bật, dột trước dột sau, thầm cầu xin ông trời dừng bão; đã từng chịu cảnh đói ăn khi gạo trong nhà cũng ngập nước, bếp không nhóm lửa được; đã từng thấy ba mẹ chống cái thang vào cột nhà, ghì chặt để giữ cho nhà đừng sập mỗi khi gió rít từng cơn; đã từng trải qua cảnh chị em dắt díu nhau, lội bì bõm trong gió mưa tơi tả đi tránh bão;... giờ chứng kiến cảnh này thực sự xót thương.

Cơn bão vừa đi qua, nước lũ tràn về vội vã cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, hàng trăm con người đã chết hoặc mất tích, hàng trăm gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất… Đau thương, mất mát, chia ly... Con người gồng mình mà chống chọi, đôi khi bất lực trước trời đất bao la. Dường như trận bão nào cũng có người không còn ở lại!

Nhưng lúc này đây, sau những ngày bão gió, một làn sóng khác đang mạnh mẽ lan tỏa, đó là tình người, là sự đoàn kết, tình yêu thương, là sự sẻ chia sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của người dân Việt Nam.

Tôi đã đọc thấy trên các hội nhóm những câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ giữa người với người đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương tràn ngập. Hình ảnh người dân mở cửa đón người vô gia cư, người lao động kẹt lại không thể về nhà, hay các sinh viên có nhà bị tốc mái, hư hại... đã làm "triệu trái tim" người Việt tan chảy. Lường trước về sức tàn phá khốc liệt của cơn bão Yagi, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ địa điểm cư trú an toàn, miễn phí cho người vô gia cư, hay nhà không chắc chắn. Không chỉ cung cấp chỗ ở miễn phí, các nhà hảo tâm (cả cá nhân và các cơ sở kinh doanh) còn chuẩn bị sẵn đồ ăn và các phương tiện sinh hoạt cơ bản cho người đến trú bão.

Trong bão, trên cầu Nhật Tân, Hà Nội, hàng loạt xe tải, ô tô đã đi chậm lại, kiên nhẫn, phối hợp với nhau thành hàng chắn gió để giúp các xe máy di chuyển an toàn qua cầu trong cơn bão. Hay tại Hải Phòng, một phụ nữ đang di chuyển bằng xe máy trên đường, thời điểm đó gió quá mạnh, phải bỏ lại xe bên vệ đường và bám vào dải phân cách để tránh bị gió thổi bay cả người và xe; một chiếc ô tô màu trắng đang vội vã đi qua nhưng đã bất ngờ dừng và lùi lại để người phụ nữ lên xe an toàn.... Những con người vốn xa lạ, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn sẵn sàng che chở, giúp đỡ không điều kiện, thật là đáng quý, đáng trân trọng.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ hàng loạt video, hình ảnh xúc động ghi lại cảnh người Việt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, gió bão hay những người lặng lẽ chia sẻ đồ ăn, thức uống... Hình ảnh già, trẻ, gái, trai của bà con miền quê nghèo Nghệ An cùng nhau gói bánh chưng để gửi cho người dân vùng lũ thật ấm lòng. Những bạn trẻ đoàn viên Nghệ An hăng hái lên đường giúp bà con vùng bão lũ. Những chiến sỹ công an, bộ đội lao ra giữa dòng nước lũ để cứu dân… Rồi những lời động viên vượt qua gió mưa, băng qua giông tố đã đến với người dân vùng bão, lũ trong lúc khó khăn và nguy nan cận kề: "Hãy vững vàng, chúng tôi luôn đứng bên các bạn… Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ đã lên mạng xã hội kêu gọi chung tay đóng góp, để trong ngày gần nhất có thể kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ…

Nhiều người không làm được gì thì cũng chia sẻ các thông tin cứu trợ hay kêu gọi khẩn cấp để cứu trợ các đồ thiết yếu cho Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai đang ngập trong biển nước...

Tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về lòng nhân ái giữa thiên tai, thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim của nhiều người.

Có nỗi đau nào không chan chứa tình thương, có xót xa nào không khiến lòng ta day dứt.... Những ngày này chúng ta càng thấy rõ tinh thần đoàn kết của người dân. Người Việt là vậy, khi hoạn nạn, khó khăn, tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” đã gắn bó mọi người vượt qua gian nan. Một tinh thần quý giá vốn được nuôi dưỡng qua cả chiều dài lịch sử và văn hóa của dân tộc. Đây không chỉ là tình cảm tương đồng, mà chính điều này được bồi lắng trở thành nếp trầm tích văn hóa sâu dày của người Việt.

Và tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ:

“Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục

Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh,

Những mối tình trong gió bão tìm nhau.”./.