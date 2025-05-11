Con của Thu Quế, Chi Bảo, Bằng Kiều: Cùng chọn ngành Luật Không theo nghiệp nghệ thuật của bố mẹ, các con của NSND Thu Quế, Chi Bảo và Bằng Kiều đều đạt thành tích học tập ấn tượng và lựa chọn con đường sự nghiệp trong ngành Luật.

Thay vì nối nghiệp nghệ thuật của gia đình, con của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam như vợ chồng NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường, diễn viên Chi Bảo và ca sĩ Bằng Kiều lại lựa chọn theo đuổi ngành Luật và đạt được những thành tích học tập đáng nể, khẳng định hướng đi riêng của bản thân.

Gia đình NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường: Cả hai con cùng theo học Luật

Gia đình nghệ sĩ Thu Quế và Phạm Cường vừa đón nhận tin vui khi con trai út, Phạm Minh Duy, chính thức trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. NSND Thu Quế đã chia sẻ niềm tự hào về nỗ lực của con trai trong suốt 12 năm học tập.

NSND Thu Quế tự hào khi con trai thi đỗ vào trường Đại học Luật Hà Nội.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết: “Cháu Dế chính thức đỗ khoa Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội rồi ạ! Bao cố gắng nỗ lực, 12 năm đèn sách, công lao của cả nhà, của bản thân con trai, công ơn các thầy cô giáo, 3 nhà trường nơi con theo học. Nay con đã chính thức bước vào cánh cửa đại học. Chúc mừng con trai của mẹ”.

Đáng chú ý, Minh Duy đã tiếp bước chị gái của mình, Phạm Quế Hà Vi, người cũng từng tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Pháp lý tại chính ngôi trường này. Hà Vi đã gửi lời chúc mừng em trai và gọi cậu là "hậu bối". Hiện tại, Hà Vi đang theo đuổi công việc trong lĩnh vực trà đạo.

2 con của cặp đôi nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá đều chọn học luật, có thành tích xuất sắc.

Phạm Minh Duy không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao trên 1m80. Cả NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường đều công tác trong môi trường quân đội và mang quân hàm Đại tá. NSƯT Phạm Cường hiện đảm nhận cương vị Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Hà Vi mừng em trai đậu đại học, trở thành hậu bối của mình.

Con trai Chi Bảo: Tốt nghiệp loại giỏi và học Thạc sĩ Luật tại Anh

Phạm Gia Cát (sinh năm 2001), con trai cả của diễn viên Chi Bảo và vợ cũ Hồng Loan, cũng là một gương mặt nổi bật với thành tích học tập xuất sắc trong ngành Luật. Vào tháng 7/2024, Gia Cát đã tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Luật tại Đại học Manchester (University of Manchester), một trong những trường đại học hàng đầu tại Anh.

Chi Bảo có mặt trong ngày tốt nghiệp của con trai ở Anh.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, cậu tiếp tục trúng tuyển và theo học chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Durham (Durham University), một ngôi trường danh tiếng khác. Diễn viên Chi Bảo chia sẻ rằng con trai đã đạt 40 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp, vượt xa yêu cầu 35-36 điểm của các trường đại học hàng đầu mà cậu đăng ký.

Chi Bảo và vợ cũ Hồng Loan sang Anh để thăm quý tử.

Để chúc mừng thành công của con, Chi Bảo cùng mẹ, vợ hiện tại Lý Thùy Chang và con trai nhỏ Gia Khang đã sang Anh tham dự lễ tốt nghiệp. Lý Thùy Chang có mối quan hệ thân thiết với Gia Cát và cũng bày tỏ sự vui mừng trước thành tích của cậu.

Con trai Bằng Kiều: Theo đuổi ước mơ luật sư tại Mỹ

Colin, con trai thứ hai của ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh, cũng đã lựa chọn con đường học vấn liên quan đến pháp luật. Cậu đã trúng tuyển và sẽ theo học tại một trường Luật ở Mỹ với ước mơ trở thành luật sư. Theo chia sẻ, Colin sẽ theo học ngành luật trong 7 năm tới.

Con trai thứ 2 của Bằng Kiều không theo nghệ thuật mà chọn ngành Luật.

Trizzie Phương Trinh bày tỏ niềm tự hào khi con trai được ghi tên vào Dean’s List 2025 (Danh sách sinh viên xuất sắc) của trường đại học Cal Poly Pomona. Cô chia sẻ: “Hôm nay con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con trai mẹ không những có trách nhiệm mà còn rất độc lập. Cứ giữ vững tinh thần đó con nhé, vì mẹ tin con sẽ còn tiến xa hơn nữa, chàng luật sư tương lai của mẹ”.

Bằng Kiều mua một chiếc xe mới cho quý tử đi học xa nhà.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 và để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên, Bằng Kiều đã tặng con trai một chiếc ô tô mới làm phương tiện đi lại. Món quà này cũng là cách anh bù đắp tình cảm cho con trai do không thể tham dự lễ tốt nghiệp vì lịch trình công việc tại Việt Nam.