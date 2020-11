Con Cuông (Nghệ An) lên phương án bố trí khu tái định cư cho 17 hộ dân vùng sạt lở

Cả một vách núi phía trên 17 hộ dân của bản Bủng Xát, xã Châu Khê có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: X.H

Ảnh hưởng của mưa lớn trong cơn bão số 9 vừa qua, tại khu vực đồi núi của bản Bủng Xát, xã Châu Khê (Con Cuông) xuất hiện vết nứt lớn. Nếu xảy ra sạt lở đất, ngoài nguy cơ vùi lấp 17 hộ dân, với 68 nhân khẩu, còn gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến đường giao thông từ Đồn Biên phòng Châu Khê đến trung tâm xã.

Để đảm bảo an toàn cho những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đó, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 13 tới đây sẽ có mưa to, UBND huyện Con Cuông đã có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước mắt, vận động di dời 6 hộ có nguy cơ cao nhất đến ở tạm trong vườn nhà của anh em. 11 hộ dân còn lại vẫn ở tại chỗ, nhưng khi có mưa to, địa phương phải tổ chức di dời ra khỏi nhà.

Về lâu dài, huyện Con Cuông khẩn trương thuê tư vấn khảo sát lập phương án xử lý cấp bách khối đất có nguy cơ sạt lở và sắp xếp tái định cư, ổn định đời sống cho toàn bộ 17 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi.