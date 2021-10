Con gái ca sĩ Mỹ Linh là nghệ sĩ Việt duy nhất được tham dự lễ hội âm nhạc tại Mỹ

Trên Twitter chính thức, 88Rising thông báo: "Chỉ 1 tháng nữa là tới tuần lễ tuyệt vời nhất năm! Hãy cùng chào đón khách mời đặc biệt Illenium và người bạn Mỹ Anh đến với Head In The Clouds LA 2021".

Theo thông báo, Mỹ Anh trở thành nữ nghệ sĩ Việt duy nhất có mặt trong lễ hội âm nhạc, đứng chung sân khấu cùng nhiều giọng ca đình đám như Rich Brian, Saweetie, CL (2NE1), DPR Live Keshi.

Lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 6 và 7/11 tới tại sân vận động Rose Bowl (Los Angeles, Mỹ). Nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19, 88Rising yêu cầu khán giả phải được tiêm vắc xin đầy đủ trước khi tham gia lễ hội âm nhạc năm nay.

Trên trang cá nhân, Mỹ Anh phấn khích chia sẻ: "Mỹ Anh đã phải giữ bí mật cho riêng mình suốt 2 tháng vừa qua. Tôi hạnh phúc quá, tôi không biết nói gì luôn. Đây là một giấc mơ. Hãy cùng chờ đón và ủng hộ màn trình diễn của Mỹ Anh tại concert Head In The Clouds 2021 vào tháng 11 tới đây nhé!".

Dưới bài chia sẻ, đông đảo khán giả và nghệ sĩ gửi lời chúc mừng tới giọng ca sinh năm 2002. “Chúc mừng em nhé; Không phí công đầu tư ngày đêm, quá xứng đáng; Thấy Mỹ Anh từ The Hero đã bất ngờ về giọng hát của cô bé rồi; Chiến binh khủng chuẩn bị khuấy động sân khấu đây rồi,…”, một số khán giả bình luận.

Dõi theo những thành công đầu tiên của con gái, Diva Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân: “Kính báo! Mỹ Anh chính thức được mời tham gia Music Festival của 88Rising tại Los Angeles vào ngày 6,7 tháng 11. Các bạn loan tin hộ Mỹ Anh nhé! Cảm ơn cả nhà! Chúc tháng mới bình an!”.

88Rising là hãng đĩa nổi tiếng, quảng bá âm nhạc và nền văn hóa châu Á tại Mỹ. Nói về tiêu chí trong việc lựa chọn các nghệ sĩ tham gia, đại diện 88Rising phát biểu: “Chúng tôi luôn muốn làm việc với những nghệ sĩ tài năng, đầy đam mê, và chúng tôi cảm thấy hào hứng trong việc truyền tải câu chuyện âm nhạc của họ”.

Mỹ Anh (SN 2002) đang là giọng ca trẻ được công chúng yêu thích. Cô là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Năm 2020, Mỹ Anh ra mắt sản phẩm đầu tiên Got you. Nữ ca sĩ trẻ định hướng theo hình ảnh nghệ sĩ độc lập (indie artist): tự sáng tác, phối khí và sản xuất album.

Sau khi tham gia The Hero 2021, Mỹ Anh đạt được những thành công nhất định: Bản phối Real Love đạt 4.2 triệu lượt xem, kết hợp với G.Ducky - Á quân Rap Việt trong bài Công chúa bong bóng và Cô gái Trung Hoa,...