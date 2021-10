Con nghiện có 2 tiền án đột nhập nhà hàng xóm trộm tiền

Ngày 25/10/2021, Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Nguyên (SN 1984), trú tại bản Hào, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nguyên là con nghiện, từng mang 02 tiền án về ma túy và vừa ra tù vào tháng 3/2021.



Trước đó, hồi 15h30’ ngày 21/10/2021, Công an huyện Tương Dương nhận được tin báo từ Công an xã Yên Hòa, huyện Tương Dương với nội dung nhà bà Kha Thị T., trú tại bản Hào, xã Yên Hòa đã bị kẻ gian đột nhập trộm mất 12,9 triệu đồng.

Đối tượng Lương Văn Nguyên. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tương Dương chỉ đạo Công an xã Yên Hòa tiến hành xác minh, điều tra, đến 11h ngày 22/10/2021, cơ quan Công an đã làm rõ Lương Văn Nguyên chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Tuyết.