Con nghiện ở TP Vinh thủ nhiều vũ khí ‘nóng’ để bán ma túy

Ngày 23/2/2020, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Hữu Đức (SN 1999), trú tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Đầu tháng 1/2020, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Vinh phát hiện có một số đối tượng tổ chức bán ma túy cho các đối tượng nghiện sử dụng tại các quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Vinh. Chuyên án 120M được xác lập.

Đối tượng Trần Hữu Đức. Ảnh: Minh Tâm

Sau một thời gian thu thập tài liệu, thông tin về đối tượng, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Hữu Đức (SN 1999) trú tại khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh.

Đức từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị nghiện ma túy nên để có tiền tiêu xài và phục vụ cơn nghiện, Đức đã mua ma túy về rồi đem bán lẻ cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn TP Vinh để sử dụng trong các cuộc bay lắc ở quán bar, karaoke... Để tránh tầm ngắm của công an, Đức thuê nhiều nơi trọ khác nhau để làm địa điểm cất giấu ma túy.

Ban chuyên án phát hiện một trong những địa điểm mà Đức thuê là ki-ốt tại khối 9, phường Trường Thi, TP Vinh, núp bóng dưới hình thức cho thuê xe máy ở khu vực Trường Đại học Vinh để hoạt động mua bán ma túy.

Số súng, dao, kiếm công an thu giữ được tại nhà Đức. Ảnh: Minh Tâm

Đêm 3/2, phát hiện “mục tiêu” rời khỏi ki-ốt thuê trọ, nhận định có thể đối tượng đang chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy. Ban chuyên án lập tức chia thành nhiều mũi công tác nhanh chóng mật phục chờ thời cơ hành động. Đến khoảng 22h 10 phút cùng ngày, khi Đức xuất hiện tại khu vực khối Trường Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, các trinh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang khi hắn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 1 gói ketamin có khối lượng 1,26 gram. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hữu Đức ở khối 12, phường Bến Thủy và ki-ốt ở khối 9, phường Trường Thi; thu giữ thêm các vật chứng liên quan, gồm: 42,815 gram ma túy các loại, 2 cân điện tử, 1 khẩu súng côn, 1 khẩu súng ngắn bắn đạn bi, 60 viên đạn bi, 2 đao, 5 kiếm, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng này.

Hiện Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.