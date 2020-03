Con nghiện trộm cắp 13 xe máy để lấy tiền tiêu xài

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Cao Văn Tâm (SN 1987), trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Trước đó, vào khoảng thời gian đầu tháng 2/2020, trên địa bàn các huyện Yên Thành, Diễn Châu liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Đặc biệt, các vụ mất trộm đều xảy ra ở những nhà gần sát nhau và vào những thời điểm chiều tối. Trước tình hình đó, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Cao Văn Tâm. Ảnh:Quỳnh Trang Qua điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm này là Cao Văn Tâm (SN 1987), trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu. Đối tượng là một con nghiện và không có nghề nghiệp ổn định.



Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Văn Tâm về hành vi "Trộm cắp tài sản". Thu giữ tại nhà riêng đối tượng 5 xe máy, 2 ĐTDĐ. Tại cơ quan điều tra, Cao Văn Tâm đã cúi đầu nhận tội, y khai nhận do cần tiền tiêu xài nên y đã thực hiện hành vi phạm tội. Trước khi "hành xử", đối tượng đã "khảo sát" trước những địa điểm thuận lợi, rồi canh chừng khi người dân để xe máy ngoài sân mà không rút chìa khóa, chờ đợi thời cơ để cuỗm tài sản.

Bước đầu, Công an huyện Yên Thành làm rõ đối tượng đã thực hiện 13 vụ trộm xe máy tại huyện Yên Thành và Diễn Châu. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, Tâm và đối tượng Đoàn Văn Hùng (SN 1982), trú xã Hợp Thành, huyện Yên Thành cùng nhau đem đi bán rẻ rồi chia chác.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Tâm về hành vi "Trộm cắp tài sản"; đối với Đoàn Văn Hùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng và truy thu vật chứng để trao trả cho các bị hại.