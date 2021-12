Con trai cố nghệ sĩ Hoàng Dũng chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong phim 'Phố trong làng'

Hoàng Dương sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, anh đăng ký thực tập tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cha là NSND Hoàng Dũng từng có hơn 40 năm cống hiến.



Chia sẻ về vai diễn đầu tay trong bộ phim "Phố trong làng", Hoàng Dương tiết lộ: "Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó".