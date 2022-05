'Cõng' 5 tiền án trộm cắp tài sản vẫn chưa bỏ nghề 'hai ngón'

Trước đó, ngày 28/4/2022, Công an huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của người dân trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành về việc bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm 50 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại tổng trị giá khoảng 55 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/4/2022, sau 1 ngày nhận được tin trình báo, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Công an các xã: Phúc Thành, Thọ Thành, Tăng Thành và Công an thị trấn Yên Thành bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1979), trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành về hành vi " Trộm cắp tài sản ".