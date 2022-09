Công an điều tra việc nữ sinh lớp 10 tát bạn trong lớp học ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Wings by Arts Nation - không gian giáo dục sáng tạo thông qua Âm nhạc & Nghệ thuật trình diễn được áp dụng toàn bộ mô hình giáo dục nghệ thuật Arts Nation chính thức được ra mắt tại thành phố Vinh - Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Dự án Nhà máy giày Ever Plus Nghệ An có tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) sẽ được thực hiện tại huyện Yên Thành.