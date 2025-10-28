Thể thao Công an Hà Nội đánh bại Công an TP.HCM; Juventus sa thải HLV Igor Tudor; De Bruyne chấn thương Công an Hà Nội đánh bại Công an TP.HCM; Juventus sa thải HLV Igor Tudor; De Bruyne chấn thương nặng là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Công an Hà Nội đánh bại Công an TP.HCM với 10 người

Tối 27/10, dù phải thi đấu với 10 người trên sân, Công an Hà Nội vẫn giành trọn 3 điểm ở vòng 8 V.League 2025/26 khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

Tiền đạo Alan tiếp tục có được phong độ cao trong màu áo Công an Hà Nội.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Alan sau một pha dứt điểm mẫu mực thể hiện đẳng cấp của tiền đạo người Brazil ở phút thứ 35. Trước đó, trong tình huống tranh chấp, Lê Văn Đô có pha đánh cùi chỏ thừa thãi vào mặt đối phương, khiến trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.

3 điểm có được trong trận đấu này giúp thầy trò HLV Mano Polking vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Trong khi đó, Công an TP.HCM xếp ở vị trí thứ năm với 14 điểm sau 8 vòng đấu.

Nam Định vẫn chưa biết mùi chiến thắng

Quyết tâm cắt đứt chuỗi trận không thắng, Nam Định chủ động dâng cao pressing, nhưng chính Đà Nẵng mới là đội mở tỷ số.

Phút 14, Phi Hoàng tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm gọn gàng, giúp đội khách dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng, Đà Nẵng lùi sâu phòng ngự, khiến hàng công của Nam Định gặp nhiều khó khăn.

Nam Định nối dài chuỗi 5 trận không thắng.

Bước sang hiệp hai, thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên tăng tốc tấn công. Các cơ hội liên tục đến với Romulo, Lâm Ti Phông, nhưng thủ môn Văn Biểu bên phía Đà Nẵng thi đấu xuất sắc, từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Phải đến phút 88, Lucas Alves mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau pha treo bóng chuẩn xác của đồng đội. Dù hai đội đều cố gắng trong những phút cuối, tỷ số không thay đổi.

Trận hòa này khiến Nam Định nối dài chuỗi 5 trận không thắng, đứng thứ 8 với 8 điểm, trong khi Đà Nẵng tiếp tục xếp cuối bảng.

Juventus sa thải HLV Igor Tudor

Trang chủ Juventus thông báo đã chính thức miễn nhiệm HLV Igor Tudor cùng ban huấn luyện sau khi đội bóng không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Quyết định sa thải HLV Tudor được đưa ra chỉ 7 tháng sau khi chiến lược gia người Croatia được bổ nhiệm thay Thiago Motta hồi tháng Ba, và chỉ vài giờ sau khi Bianconeri nhận thất bại trước Lazio đêm Chủ nhật.

Juventus sa thải HLV Igor Tudor sau chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp.

Bước vào mùa giải 2025/26, Juventus khởi đầu khá suôn sẻ với 3 chiến thắng đầu tiên, nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ. Từ cuối tháng 9 đến nay, Juventus không thắng 8 trận liên tiếp, gồm 5 trận hòa 3 ba thất bại – trong đó có hai trận thua đau trước Como và Lazio ở Serie A, xen giữa là thất bại 0-2 trước Real Madrid tại Champions League. Hàng công Juventus trải qua 4 trận liền không ghi bàn, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Hiện tại, HLV đội trẻ Juventus, Massimo Brambilla, được bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt đội một.

De Bruyne chấn thương nặng, nghỉ dài hạn

Napoli báo tin xấu De Bruyne, bị chấn thương cơ nghiêm trọng phải nghỉ dài hạn, sau khi rời sân ở phút 37 trong trận thắng 3-1 Inter Milan.

De Bruyne chấn thương nặng trong trận gặp Inter Milan.

Kevin de Bruyne được chẩn đoán bị tổn thương nghiêm trọng ở cơ đùi, dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tháng. De Bruyne có tiền sử gặp vấn đề về cơ, từng gặp chấn thương tương tự lúc còn ở Man City, khiến anh ngồi ngoài 3 tháng.