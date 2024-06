Pháp luật

Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã

Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ thành công Cụt Thị Bông (SN 1995), trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn - đối tượng bị truy nã về tội mua bán trẻ em theo quyết định của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An.