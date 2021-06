Công an huyện Tương Dương xóa điểm bán lẻ ma túy, bắt 3 đối tượng

Thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã triển khai quyết liệt các biện pháp để đấu tranh bắt giữ các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đậu Đức Cảnh cùng tang vật. Ảnh: Thảo Nguyên

Sau một thời gian xác lập chuyên án, vào hồi 17h30 phút, ngày 22/06/2021 Công an huyện Tương Dương chủ trì phối hợp cùng Công an xã Tam Đình, Công an xã Tam Quang và Đồn Biên phòng Tam Hợp đấu tranh phá thành công chuyên án "921M", bắt quả tang đối tượng Đậu Đức Cảnh (SN 1977), trú tại xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ 170g heroin.