Công an 'mời' nhóm phát đồ uống miễn phí trước cổng trường ở Nghệ An lên làm việc

Chiều 17/3, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP Vinh cho biết, Công an phường Hà Huy Tập vừa mời một nhóm phát nước ngọt miễn phí về phường để làm việc. "Hiện tại, công an vẫn đang làm việc với nhóm này nên chưa thể cung cấp được thông tin gì", Thượng tá Cường nói.

Chiếc xe chở đồ uống phát miễn phí. Ảnh: TH

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm này bị công an mời về phường khi đang phát đồ uống miễn phí cạnh Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Đây cũng chính là nhóm đã phát miễn phí hàng trăm chai nước ngọt cho các em học sinh ở Trường Tiểu học Quang Trung vào chiều 16/3 mà Báo Nghệ An đã phản ánh.

Trưa nay, 17/3, khi chiếc xe đang phát đồ uống ở một cổng trường khác thì bị công an mời về làm việc. Ảnh: Tiến Hùng Theo đó, đầu giờ học chiều 16/3, một nhóm người đi ôtô dừng trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh, phát chai nước uống miễn phí cho học sinh. Phát hiện sự việc, dù chưa tới giờ học, Hiệu trưởng Từ Thị Thu Hương vẫn đánh trống vào lớp, yêu cầu nhóm người trình bày lý do phát nước miễn phí, tuy nhiên họ nhanh chóng rời đi. Để kịp thời ngăn học sinh dùng đồ uống, Trường Tiểu học Quang Trung dùng loa kêu gọi học sinh giao nộp chai nước. Kết quả thu được 183 chai nước ngọt có gas loại 500 ml, bao bì ghi chứa chiết xuất cam thật, vitamin B3 và khoáng chất, hạn sử dụng mờ. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức họp khẩn yêu cầu giáo viên lấy danh sách học sinh đã uống để theo dõi sức khỏe. Kết quả, 53 em cho biết đã uống loại uống này.



Hơn 180 chai nước được Trường Tiểu học Quang Trung thu hồi. Ảnh: Tiến Hùng Đến 16h cùng ngày, 9 học sinh lớp 4 trong một lớp uống các chai nước cam có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được đưa tới Trạm Y tế phường Quang Trung thăm khám, cùng ngày đã được về nhà. "Chúng tôi tra mã vạch trên chai nước nhưng không ra thông tin, nghi ngờ là hàng không đảm bảo chất lượng khiến học sinh đau bụng. Các chai nước thu hồi đã được nhà trường bàn giao cho công an", Hiệu trưởng Từ Thị Thu Hương nói.



Công an phường Quang Trung sau đó đã có mặt tại trường để điều tra vụ việc.