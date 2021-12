Công an Nam Đàn bắt đối tượng sản xuất, tàng trữ trái phép số lượng lớn pháo nổ

Vào khoảng 11h sáng 16/12/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Nam Đàn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Định (SN 1976), trú tại khối Nam Thung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn khi đang có hành vi sản xuất hàng cấm (pháo tự chế).

Đối tượng Nguyễn Văn Định và số pháo tự chế bị thu giữ. Ảnh: Đức Vũ Qua công tác khám xét tại nhà ở của đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ, tổng cộng hơn 276 quả pháo các loại có trọng lượng hơn 45,5kg và hơn 2,4kg thuốc pháo. Trong số pháo tự chế được thu giữ, có nhiều pháo được đối tượng làm bằng các vỏ lon bia, vỏ đạn bằng kim loại, nếu phát nổ sẽ có tính sát thương rất lớn.



Công an thị trấn Nam Đàn đã dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, thời gian qua, đã sản xuất số lượng pháo trên với mục đích để buôn bán và sử dụng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng.