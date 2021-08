Công an Nghệ An bắt thanh niên dùng mạng xã hội lừa chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Ngày 6/8, Phòng An ninh mạng và phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An (PA05) cho biết vừa phá thành công chuyên án lừa đảo, bắt giữ nam thanh niên ngoại tỉnh gây ra hàng chục vụ lừa đảo với nhiều nạn nhân ở các tỉnh thành, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên các trang web, mạng xã hội, trinh sát phòng PA05 phát hiện nhiều đối tượng sử dụng mạng internet, lập nhiều tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) để bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn nhiều tỉnh thành.

Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, phòng PA05 nhận được đơn trình báo của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Công Trí” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này kết bạn với nhiều tài khoản khác, tham gia vào nhiều trang bán hàng online, đăng bài bán các mặt hàng điện tử để thu hút sự chú ý của những người tiêu dùng.

Đối tượng Nguyễn Phương Duy tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang Để tăng sự tin tưởng cho các khách hàng, đối tượng chủ động cung cấp số điện thoại (sim rác) và gửi ảnh chứng minh nhân dân hoặc gọi video trực tiếp với khách hàng. Sau khi khách hàng đồng ý mua hàng, đối tượng tiếp tục sử dụng các số sim rác để liên hệ người mua giả danh là đơn vị vận chuyển rồi sử dụng chứng minh nhân dân và nhiều tài khoản ngân hàng (như Vietcombank, Agribank, VPbank, MB) mang tên Nguyễn Công Trí để tạo niềm tin cho người mua thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn các liên hệ và chặn tài khoản Facebook của những người mua hàng, sử dụng ứng dụng Internetbanking trên điện thoại để chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PA05 đã xác định được Nguyễn Phương Duy (SN 1990), trú tại xóm Bình Minh 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là đối tượng sử dụng tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Công Trí” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên.

Phòng PA05 đã phối hợp với Công an huyện Đô Lương xác lập chuyên án truy xét tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 04/8/2021, Ban chuyên án đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Duy, khám xét nhà của đối tượng thu giữ 02 điện thoại di động, 01 máy tính laptop, 01 thẻ ngân hàng, 02 USB cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động lừa đảo.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, khai thác dữ liệu điện tử, bước đầu xác định: Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt Duy đã thực hiện hành vi lừa đảo 20 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành (trong đó có một bị hại là công dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), chiếm đoạt tài sản số tiền trên 170.000.000 đồng.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.