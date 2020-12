Công an Nghệ An bắt xe tải chở hơn 100 bánh heroin và nhiều bao tải ma túy đá

Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, hiện các đơn vị chức năng của Công an Nghệ An đang kiểm đếm, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc bắt giữ số lượng ma túy lớn tại khu vực huyện Nghi Lộc.

Bước đầu, lượng ma túy được xác định gồm hơn 100 bánh heroin và nhiều bao tải ma túy dạng đá.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy bị bắt giữ. Ảnh minh họa Trước đó, khoảng hơn 5h sáng ngày 23/12, tại khu vực cầu Cấm, thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, cảnh sát phát hiện một chiếc xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng kiểm tra, phát hiện nhiều bao tải nghi là ma túy.



Vụ việc đang được mở rộng điều tra.