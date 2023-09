Công an Nghệ An chỉ đạo tổ chức giám sát quá trình sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm để bảo đảm an toàn về cháy, nổ

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được Công an tỉnh Nghệ An điều chỉnh trong chỉ đạo tại Công văn số 3031/CAT-PV01 ngày 13/9/2023.

Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh tổ chức rà soát, hướng dẫn người dân tại các chung cư trong quá trình sạc xe cần giám sát để bảo đảm an toàn về cháy, nổ. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào ngày 12/9/2023 làm nhiều người thương vong, Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành Công văn số 3031/CAT-PV01 ngày 13/9/2023 chỉ đạo các giải pháp cấp bách tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có nội dung chỉ đạo phòng PC 07, Công an các huyện, thành thị khi tiến hành kiểm tra, làm việc tại các chung cư phải: “Yêu cầu Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm, để vừa bảo đảm ANTT, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC, nhất là nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư”.

Tuy nhiên, sau khi ban hành văn bản, nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, do đó, Công an tỉnh đã kịp thời điều chỉnh nội dung chỉ đạo trên tại Công văn số 3031/CAT-PV01 ngày 13/9/2023 như sau: “Yêu cầu Ban Quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm để vừa bảo đảm ANTT, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống PCCC, nhất là triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ”.

Văn bản điều chỉnh nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3031/CAT-PV01 ngày 13/9/2023. Ảnh: P.V

Hiện nay, thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An đang dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.