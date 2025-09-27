Xây dựng Đảng Công an Nghệ An: Chủ động, bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ Trong hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – đang vươn mình trở thành trung tâm phát triển năng động của Bắc Trung Bộ. Trước yêu cầu mới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là “lá chắn thép” giữ vững an ninh, trật tự, đồng thời tiên phong trong công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm hiệu quả công tác

Giai đoạn 2020 - 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Nghệ An cơ bản ổn định, đời sống người dân ngày càng bình yên hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức từ các vấn đề truyền thống đến các loại tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, an ninh mạng, ma túy, và tệ nạn xã hội.

Trước tình hình đó, Công an Nghệ An thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo từ sớm, từ xa, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp, đảm bảo an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an Nghệ An ra quân bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Ảnh: CANA

Công an tỉnh đã tham mưu, xử lý hiệu quả nhiều “điểm nghẽn” trong triển khai các dự án kinh tế trọng điểm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 20,86% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ khám phá án đạt trên 90%, trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ. Đặc biệt, Công an Nghệ An triển khai quyết liệt công tác phòng, chống ma túy với mục tiêu “làm sạch địa bàn cấp xã”.

Công an Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng khám xét tang vật trong chuyên án ma túy lớn. Ảnh: CANA

Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được chú trọng, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương. Việc triển khai hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ giúp Nghệ An nhiều lần đứng tốp đầu cả nước về chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an Nghệ An còn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Giai đoạn 2020–2025, lực lượng dẫn đầu phong trào “Tết vì người nghèo”, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, các chương trình thiện nguyện khác. Nổi bật là phối hợp xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, sửa chữa hơn 12.700 nhà tạm, nhà dột nát, tạo dấu ấn sâu sắc với Nhân dân.

Hiện nay, Công an tỉnh đang triển khai chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học cho đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng vũ trang “vì Nhân dân phục vụ”.

Với những thành tích nổi bật, Công an Nghệ An đã 10 năm liên tiếp được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và năm 2024 được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” – phần thưởng xứng đáng cho sự trung thành, tận tụy và cống hiến không ngừng nghỉ vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị Công an cấp xã. Ảnh: CANA

An ninh vững, phát triển bền

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đề ra mục tiêu đến năm 2030, tỉnh trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng cao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, có thu nhập cao.

Trong tiến trình đó, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh là nền tảng then chốt. Đại hội yêu cầu quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, lấy “lòng dân” làm gốc. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An luyện tập võ thuật, nâng cao sức mạnh, bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: CANA

Lực lượng Công an Nghệ An phát huy vai trò tham mưu chiến lược, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ biên giới quốc gia, các vùng đặc thù; đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song đó là củng cố vững chắc thế trận lòng dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó các tình huống phức tạp. Đặc biệt, Công an tỉnh đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác nghiệp vụ.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới toàn diện, vì Nhân dân phục vụ

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An xác định rõ yêu cầu cấp bách là đổi mới toàn diện, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm trung tâm mọi hoạt động. Công an tỉnh xây dựng chương trình hành động cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình địa phương và bối cảnh mới về an ninh trật tự.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục sang tên xe. Ảnh: CANA

“ Tình hình an ninh trật tự giai đoạn tới tiếp tục có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp, yêu cầu ngày càng cao hơn. Lực lượng Công an Nghệ An xác định mục tiêu trọng tâm là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Đại tá Đinh Việt Dũng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu, Công an tỉnh tập trung ba nhiệm vụ đột phá trọng tâm:

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, sớm đưa Nghệ An ra khỏi “điểm nóng” về ma túy.

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Công an Nghệ An hiện đại, chuyên nghiệp, cách mạng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa sâu rộng tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” đến từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: CANA