Công an Nghệ An dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu

Đoàn công tác do Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại nhà lưu niệm ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Đức Vũ

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5/5/1902 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Tràng Thành, nay là xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí trở thành chiến sỹ kiên trung trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp và là nhà cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí đã có nhiều công lao, cống hiến, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ 1936-1940. Đồng chí Phan Đăng Lưu bị thực dân Pháp kết án tử hình ngày 26/8/1941 tại Hóc Môn - Gia Định.



Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu với Đảng, với dân tộc, lực lượng Công an Nghệ An nguyện hứa không ngừng phấn đấu và rèn luyện, trung thành với lý tưởng cộng sản, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Lực lượng Công an Nghệ An nguyện hứa luôn noi theo tấm gương cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đức Vũ

Đây cũng là dịp để lực lượng Công an nhân dân ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của các cán bộ tiền bối tiêu biểu để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.