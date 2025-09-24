Pháp luật Công an Nghệ An giải cứu kịp thời nam sinh lớp 10 bị lôi kéo sang Campuchia Một học sinh lớp 10 ở Tuyên Quang bị dụ dỗ vào TP.HCM để sang Campuchia đã được lực lượng Công an tại Nghệ An kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 23/9/2025, anh Đ.T.T. (trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã trình báo cơ quan chức năng về việc con trai mình là em Đ.T.K. (SN 2010, học sinh lớp 10) bị một nhóm đối tượng lôi kéo, dụ dỗ đi vào TP.HCM với mục đích đưa sang Campuchia.

Anh T. gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an Nghệ An đã kịp thời giải cứu cháu Đ.T.K. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, nhanh chóng xác minh, triển khai phương án. Trong đêm, lực lượng chức năng đã dừng chiếc xe khách đang di chuyển theo lộ trình vào Nam, đưa em K. xuống xe an toàn và liên hệ với gia đình để bàn giao.

Công an xã Hưng Nguyên cũng đã tiến hành trao đổi, tư vấn cho em K. về các thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, cảnh báo nguy cơ bị bóc lột sức lao động, cưỡng bức tham gia các hoạt động phi pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Đây là một trong nhiều vụ việc cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an Nghệ An trong việc bảo vệ người dân, trước các nguy cơ tiềm ẩn từ tội phạm trên không gian mạng.