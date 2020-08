Công an Nghệ An giành giải cao cuộc thi sáng tác ca khúc đề tài Công an nhân dân

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an vừa tổ chức thông báo việc phát hành bộ tem bưu chính chủ đề “CAND Việt Nam” và tổng kết công tác xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an trao giải cho các nhạc sỹ có tác phẩm đạt giải A vào tối 13/8. Ảnh: P.V Bộ tem bưu chính chủ đề “CAND Việt Nam” được phát hành trong và ngoài lực lượng CAND, được truyền thông tới 192 nước thành viên Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) vào ngày 19/8/2020. Bộ tem có ý nghĩa truyền thông to lớn về truyền thống cách mạng, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND.



Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An và NSƯT Trần Hồng chụp ảnh lưu niệm với PGS.TS nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Ảnh: P.V

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Công an đã tổng kết, trao giải các ca khúc tiêu biểu về đề tài CAND. Sau hơn 1 năm triển khai, Ban tổ chức đã tiếp nhận 370 ca khúc của 163 nhạc sỹ.

Sau 3 vòng xét chọn, Hội đồng nghệ thuật đã đánh giá, thẩm định và đề nghị Ban tổ chức trao giải thưởng cho 37 ca khúc, gồm 10 giải A, 12 giải B, 15 giải C. Trong đó, Công an Nghệ An vinh dự có tác phẩm đạt giải A. Đó là ca khúc “Hành khúc trên quê hương Bác Hồ”, nhạc: NSƯT Trần Hồng, lời: Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra, tác phẩm “Dưới lá cờ vinh quang”, của Thượng úy Nguyễn Hoàng Đăng, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đạt giải C.



Dịp này, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an Nghệ An được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài CAND.