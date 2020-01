Công an Nghệ An giữ vững lá cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ ​

Sáng 3/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2019. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Ảnh: Đức Vũ

Năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”, với 3 mục tiêu và 11 nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Công an tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp công tác bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT, đem lại tình hình bình yên nhất so với những năm trước đây.

Ngoài ra, đã triển khai các biện pháp căn cơ để phòng ngừa, làm giảm tình hình tội phạm gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nổi trên địa bàn; khám phá nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND cấp huyện biểu dương, khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ điều tra đạt cao 88,6%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được tập trung, kịp thời điều tra làm rõ.

Trong đó triệt xóa 34 ổ, nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người, 29 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Bắt 288 vụ, 1.200 đối tượng đánh bạc, thu hơn 5 tỷ đồng. Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.273 vụ, 1.554 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 900 kg ma túy các loại; trong đó, phá 54 chuyên án ma túy lớn, tấn công vũ trang triệt xóa 3 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới. Đặc biệt, đã tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, là một trong những địa phương đi đầu của Bộ Công an trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Công an Nghệ An cũng là đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong việc sáp nhập, ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã bố trí 361 đồng chí Công an chính quy tại 128 xã, thị trấn.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019, tập thể Công an tỉnh và 1 đơn vị cơ sở đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Công an Nghệ An được nhận Cờ thi đua chủ Thủ tướng Chính phủ.

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí the Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương về những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Vũ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong nắm, xử lý các vấn đề liên quan đến ANQG, TTATXH, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn với bản lĩnh, tinh thần “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”, Công an tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, nhất là trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong năm 2020.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã phát động trong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 trong toàn lực lượng.