Công an Nghệ An hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP Vinh

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Nghệ An tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Thực tế này đã kéo theo không ít khó khăn cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn… Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ gia đình trên địa bàn.

Trọng Tuấn - Xuân Bắc