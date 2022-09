Công an Nghệ An học tập, quán triệt Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh”. Đây là chuyên đề học tập và làm theo Bác được triển khai thực hiện trong lực lượng Công an toàn quốc năm 2022.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã kể những câu chuyện cảm động và chân thực về phong cách giản dị, gần gũi, cách ứng xử trong suốt cuộc đời làm cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu những tác phẩm lý luận của Bác... Trong đó, xuyên suốt là tư tưởng yêu nước, thương dân, trọng dân, suốt đời vì cách mạng, vì Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng được nghe lại những câu chuyện xúc động về tình cảm của Bác dành cho lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. 6 lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân mãi là kim chỉ nam để lực lượng Công an nhân dân học tập, rèn luyện trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn an ninh quốc gia; đồng thời, là chuẩn mực về đạo đức, nhân cách mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an dù ở bất kỳ cương vị nào cũng phải rèn luyện, phấn đấu và thực hiện.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với nhiều biện pháp, cách làm thiết thực, từ đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ về ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả Công an tỉnh Nghệ An 7 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 6 năm liền đứng đầu toàn lực lượng về chỉ số cải cách hành chính.