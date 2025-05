Pháp luật Công an Nghệ An: Hướng dẫn người dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VneID Để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Công an tỉnh Nghệ An triển khai hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Lấy ý kiến người dân về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID.

Khi Quốc hội công bố dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp để lấy ý kiến Nhân dân, thì toàn bộ nội dung dự thảo đã được cập nhật trên ứng dụng VneID. 08 điều sửa đổi trong Hiến pháp lần này cũng được phân định rõ ràng để người đọc tìm kiếm nghiên cứu được thuận lợi. Việc thực hiện lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Hiến pháp.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cho người dân góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 qua VNeID.

Theo đó, Công an Nghệ An đề nghị các đơn vị quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn phụ trách… đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, ưu tiên thực hiện qua ứng dụng VNeID – nền tảng công nghệ do Bộ Công an triển khai.

Công an Nghệ An đã ghi nhận trên ứng dụng VNeID đến nay có hơn 10.000 lượt góp ý của người dân, trong đó cơ bản tán thành với dự thảo.

Ban Thanh niên Công an tỉnh tham gia đóng góp ý kiến trên ứng dụng VNEID. Ảnh: Cao Loan

Công an Nghệ An đang huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác tất cả các ý kiến đóng góp của Nhân dân đến hết ngày 29/5/2025 - không để sót bất kỳ ý kiến nào.

Hoạt động này không chỉ nhằm hoàn thiện văn bản Hiến pháp theo hướng khoa học, sát thực tiễn mà còn là dịp để huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Qua đó, khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội với những điểm mới trong dự thảo Hiến pháp.

Việc ứng dụng công nghệ số vào lấy ý kiến Nhân dân không chỉ là bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một Chính phủ điện tử, phục vụ Nhân dân hiệu quả, thiết thực, đúng với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Để thực hiện góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc truy cập website https://vneid.gov.vn bằng tài khoản định danh mức 2 đang hoạt động.

Bước 2. Chọn tiện ích “Lấy ý kiến người dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013”.

Bước 3. Đọc Dự thảo, nghiên cứu nội dung sửa đổi, bổ sung.

Bước 4. Nhập nội dung góp ý và gửi thông tin trên hệ thống.

Bộ Công an sẽ tổng hợp các ý kiến gửi Bộ Tư pháp để xây dựng Báo cáo chung của Chính phủ.

Ngoài ra, người dân có thể góp ý trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ hoặc gửi ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Nhân dân.

Công an tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chung tay xây dựng một bản Hiến pháp thực sự là kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.