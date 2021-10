Công an Nghệ An khai trương cửa hàng tạp hóa miễn phí vì cộng đồng ở Kỳ Sơn

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai trương “Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng”. Ảnh: Minh Tâm Xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) cách trung tâm huyện Kỳ Sơn khoảng 25km, bà con dân tộc Mông chiếm 95%. Đây là xã kết nối giữa các tuyến đường liên xã, thuận lợi cho bà con nhân dân khi có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Xuất phát từ thực tế đó, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây, mô hình “cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng” ra đời. Mô hình cửa hàng tạp hóa này do Phòng An ninh đối nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nhằm giúp đỡ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới giảm bớt những khó khăn vất vả, đáp ứng phần nào nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống thường ngày. Tất cả các mặt hàng tại nhà tạp hóa vì cộng đồng được Phòng An ninh đối nội vận động, quyên góp từ cán bộ, chiến sỹ, cũng như các nhà hảo tâm, sau đó vận chuyển, sắp xếp thành các gian hàng riêng biệt để bà con dân bản đến lựa chọn. Các mặt hàng chủ yếu là các nhu yếu phẩm, áo quần, giày dép... Đoàn công tác của Công an tỉnh trao nhiều phần quà cho chính quyền và người dân xã Huồi Tụ. Ảnh: Minh Tâm Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con tại các bản của xã Huồi Tụ là mô hình từ thiện đầu tiên được Công an tỉnh Nghệ An triển khai và bước đầu đã cho những hiệu quả nhất định. Trong thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng đến các địa bàn khu vực biên giới trên toàn tỉnh. Cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng nằm ở vị trí rất thuận lợi cho bà con nhân dân các xã của huyện Kỳ Sơn khi có nhu cầu đến lấy hàng. Ảnh: Minh Tâm

Đại tá Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai trương: "Trước tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, việc triển khai mô hình cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng của Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp nhằm chung tay chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo, ổn định đời sống nhân dân đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Nghệ An”.



Dịp này, Đoàn công tác của Công an tỉnh cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho bà con dân bản tại xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn).