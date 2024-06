Pháp luật

Công an Nghệ An khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý các cụm công nghiệp huyện Quỳ Hợp

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, ngày 10/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.