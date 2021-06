Công an Nghệ An lập chốt 24/24h tại các điểm cầu, dừng phương tiện vận tải khách đến và đi Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An đã tiến hành lập 5 chốt tại cầu Bến Thủy 1, 2, cầu Yên Xuân, cầu Cửa Hội và tại xã Nam Kim (giáp với xã Đức Tường, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Công an các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ và huy động phương tiện, trang thiết bị để túc trực 24/24. Tại điểm chốt, người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn theo quy định.

Xuân Bắc – Bình Minh